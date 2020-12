Kein Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung

Just tell us, "I need to Top Ten Helpful Homework Hints today!" - The fastest essay writers in the world will do your paper at the right time and complete confidentially. Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen schließt die Stadtverwaltung die Tore für den Publikumsverkehr. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich derzeit in Quarantäne oder müssen krankheitsbedingt zu Hause bleiben. Die Regelung tritt bereits am Mittwoch, dem 9. Dezember in Kraft und gilt vorerst bis zum 15. Januar 2021.

Der Betrieb in der Stadtverwaltung läuft regulär weiter. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin bearbeitet. Laut der Stadtverwaltung, sollen sich die Einwohner in erster Linie telefonisch an die einzelnen Geschäftsbereiche wenden. Schriftliche Dokumente können per Post oder Email gesendet werden. Aus Gründen der Datensicherheit können über den elektronischen Weg nur PDF-Formate an die Verwaltung übermittelt werden.

Der Bautzener Bürger-Service ist ausschließlich telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Telefon: 03591 534-0

E-Mail: buergerservice@bautzen.de