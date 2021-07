Ideen fÃ¼r Bautzener BÃ¼rgerhaushalt gesucht

Here are the top 25 see url profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need. Noch bis zum 15. Juli können die Bautzener ihre Vorschläge für die Verwendung des Geldes aus dem Bürgerhaushalt einbringen und ihre Stadt so aktiv mitgestalten. Seit 2017 hat Bautzen einen Bürgerhaushalt. Darin stehen pro Jahr 10.000 Euro für unterschiedliche Maßnahmen zur Verfügung, die von den Bürgern selbst vorgeschlagen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Vorschlagsfrist in diesem Jahr bis zum 15. Juli verlängert. Mit dem Geld können beispielsweise Stadtteilfeste mitfinanziert werden, neue Parkbänke oder Papierkörbe aufgestellt, Wohnviertel neu begrünt oder eine Bücherzelle aufgestellt werden. Nicht umsetzbar sind investive Vorhaben wie der Bau von Spielplätzen oder Rad- und Fußwegen. Auch Projekte, die sich weder in städtischer Verantwortlichkeit, noch auf städtischem Grund befinden sind so nicht förderfähig. Die gilt ebenso für Personalkosten von Vereinen.

Vorschläge bis 15. Juli per E-Mail an buergerhaushalt@bautzen.de