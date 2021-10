Historische Urkunde fÃ¼rs Schlossmuseum

A Raisin In The Sun - leave behind those sleepless nights working on your coursework with our custom writing help Receive an A+ help even for the Katja Altmann wirkte bei dem Pressegespräch im Radeberger Schloss Klippenstein gelöst und heiter. Kein Wunder, denn die Leiterin des Radeberger Stadtmuseums erhielt von Vertretern der in der Stadt ansässigen Exportbrauerei ein wertvolles Exponat aus der regionalen Brauereihistorie: Die sogenannte »Confirmatio derer Mälzer und Bräuer zu Dreßden Innungs-Artickel« aus dem Jahr 1797, eine Innungssatzung der Brauer und Mälzer.

Buy Term Paper Online: Essay Help Live Chat online gives you a good opportunity to deal with your papers effectively and submit them on time even if Ein historisches Kleinod, dem man entnehmen könne, wie das berufliche Dasein der damaligen Brauer und Mälzer geregelt worden sei, so Altmann weiter.

Die in der Radeberger Exportbierbrauerei wiederentdeckte und restaurierte Urkunde wird der Stadt als Dauerleihe übergeben und im Stadtmuseum Schloss Klippenstein zu sehen sein. Die Urkunde, die das Siegel von Kurfürst Friedrich August III trägt, gewährt aufschlussreiche Einblicke in das Dresdner Brauereiwesen jener Zeit.

Auch Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm zeigte sich überaus erfreut von diesem historischen Dokument. Er wies in diesem Zusammenhang auf die gute Verbindung von Stadt und Brauerei hin. Darauf, dass die Exportbrauerei das bekannteste Unternehmen der Stadt sei.

customs and traditions of great britain essay As Physics Coursework Help Uk division and classification essay thesis 4th grade essay writing worksheets Wechsel in der Geschäftsführung

Im Anschluss stellte Brauerei-Chef Axel Frech seinen Nachfolger Olaf Plaumann vor. Denn der 66-jährige Frech wird Ende dieses Jahres in den Ruhestand gehen. Plaumann wird ab 1. Dezember 2021 die Geschäftsleitung des Unternehmens übernehmen. Der 53-Jährige, der seit knapp 30 Jahren in der Bierstadt lebt, hatte in der Brauerei als Verkäufer angefangen. 2004 wurde er dort Verkaufsdirektor.

Er übernehme die weltweit bekannte Exportbrauerei in einer »nicht einfachen Zeit«, so Olaf Plaumann. Und meinte damit die Corona-Pandemie. Aber der designierte Geschäftsführer schaut optimistisch nach vorne, auch weil ja irgendwann die Pandemie Geschichte ist und der Bierumsatz sicher wieder steigen dürfte.