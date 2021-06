Hier mÃ¶chte Wilthen dieses Jahr investieren

Warum ist die Nachfrage nach Bau- und Wohngebieten in Wilthen so beliebt? Einer der Gründe mag sein, dass der Bürgermeister Michael Herfort stetig in Infrastrukturprojekte investiert und die Gemeinde sehr beliebt bei Zuzüglern ist.

Auch für dieses Jahr stehen große Projekte an, wie das »Digitalpakt Schulen«. Insgesamt werden an allen drei Schulstandorten der Stadt circa eine Million Euro investiert. 525.000 Euro kommen davon aus dem Fördertopf. Vorrangig geht es darum, die Grund- und Oberschule sowie das Gymnasium technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Angefangen von einer schnellen Breitbandverbindung und interaktiven Tafeln bis hin zur energieeffizienten LED-Raumbeleuchtung. Spätestens in den Herbstferien sollen die Arbeiten an den Schulen abgeschlossen sein.

Ein weiteres Projekt geht schon bald in die Vollendung. Die Sanitär- und Umkleideräume des Stadtbades wurden saniert. Dach und Fassade folgen und werden ebenfalls auf Vordermann gebracht. Vor dem Bad wird ein öffentlich zugänglicher Spielplatz gebaut, damit es in der Ortsmitte Spielmöglichkeiten für die Kinder gibt.

In Vorbereitung auf die 800-Jahr-Feier kommendes Jahr wird die Stadt nach und nach aufgehübscht. So soll die Parkanlage am Haus Bergland modernisiert werden. Ein neuer Brunnen, neue Granitwege und Sitzmöglichkeiten werden geschaffen sowie die Grünflächen bepflanzt. Die Stadt des Weinbrandes investiert dieses Jahr in zwei große Straßenbaumaßnahmen. Zum einen geht demnächst der grundhafte Ausbau zwischen Arnsdorf und Sora voran, der sich bis zum Aussichtspunkt »Schöne Aussicht« zieht. Hierbei teilt sich die Stadt Wilthen die Kosten mit der Gemeinde Doberschau-Gaußig und hat einen Anteil von 240.000 Euro. Das Projekt wird mit 80 Prozent gefördert und soll zwischen Juni und August erfolgen.

Im Zeitraum von September bis Mitte November wird der Kreuzungsbereich Zittauer Straße/ Bahnhofstraße auf Vordermann gebracht. In diesem Bereich werden Abwasser- und Regenwasserkanäle erweitert, die Ampelanlage modernisiert sowie eine Verkehrsinsel gebaut und eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Die Bauzeit ist für zwei Monate geplant und die Umleitungsstrecke erfolgt über die Neukircher Straße. In Tautewalde erfolgt eine Hochwasserschutzmaßnahme am Butterwasser, die im Juni beginnen soll.

Die Feuerwehrleute dürfen auch nicht zu kurz kommen: Es steht die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges auf der Agenda. Ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug muss her. Dafür hofft die Stadt auf einen positiven Fördermittelbescheid. Michael Herfort ist zufrieden über den beschlossenen Haushalt: »Wir sind leistungsfähig und können mit den Projekten starten. Trotz des Corona-Jahres haben wir viele Projekte auf den Weg gebracht.«