MY ACCEPTED STANFORD ESSAYS (and other essay college process and my experience at reviewed Edmund Wilson Essays Online will be the Silvio Thieme: Im Grunde läuft alles so wie immer – also es gibt Spaß, Action, ein tolles Miteinander und viel Abwechslung. Wir freuen uns darüber, dass wir viele Stationen mit Aktiven aus Bernsdorf besetzen können, wie Mitglieder der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr, aus dem Projektbüro Kube 42, dem Verein »Imagine« aus Großgrabe, vom Bernsdorfer Karnevalsverein, dem hiesigen Schützenverein, aus dem Waldbad und aus dem Mehrgenerationenhaus selbst. Das ist auch Beweis dafür, dass wir in Bernsdorf zusammenhalten, gemeinsam etwas auf die Beine stellen können und uns gegenseitig unterstützen.

Ach so einiges (lacht). Es wird jedenfalls wieder lustig werden. Es wird geangelt, fleißig im Tretboot gestrampelt und scharf geschossen. Letzteres natürlich nur im übertragenen Sinne. Der Rest wird noch nicht verraten. Der Aktionstag soll ja auch noch einige Überraschungen bieten und Spannung haben.

Das Wort Kollabo stammt von dem Begriff Kollaboration und ist eine Abkürzung dafür. Es beinhaltet eine ideelle Zusammenarbeit zwischen einzelnen Personen oder Gruppen. Die Kollabo-Tour ist ein Zusammenschluss von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern aus Gemeinden, in denen es Strecken für Biker, Scooter, Inliner und alles, was sonst noch Rollen hat, gibt. Auf jeder dieser ausgewählten Strecken gibt es im Monat September an verschiedenen Tagen organisierte Events. Zu den teilnehmenden Orten gehören Neukirch, Bautzen, Kirschau, Zittau und zu guter Letzt Bernsdorf. Wir sind mit unserer Pumptrack-Strecke zum ersten Mal dabei und freuen uns über diese Premiere. Ziel ist es zu zeigen, dass es im gesamten Landkreis Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Gemeinwesen- Engagement gibt und wir auch überregional zusammenarbeiten.

Wir machen auch mit, weil wir mit dem Pumptrack eine super Strecke haben, die in der Region ihresgleichen suchen dürfte und unsere tolle Freizeitanlage inhaltlich sehr gut in die Kollabo-Tour passt. Die Idee dazu hatte der Kollege Benno Auras aus dem Steinhaus Bautzen. Er hat mich gefragt, ob wir mitmachen und ich habe ja gesagt.

Von 14 bis 18 Uhr werden wir auf dem Pumptrack und rundherum aktiv sein. Der Hoyerswerdaer Verein »Little Woodward«, mit dem wir schon bei Workshops zur Fahrsicherheit zusammenarbeiten, wird mit professioneller Unterstützung vor Ort sein und den Kindern und Jugendlichen gern Tipps und Tricks zeigen. Zudem wird der Radballverein 1900 aus Wiednitz den Grillstand und Getränkeausschank übernehmen. Darüber freuen wir uns sehr. Es gibt Musik aus der Konserve und alles in allem soll der Action-Freitag ein schöner Start für die ganze Familie in das bevorstehende Wochenende werden und zeigen, dass auf dem Pumptrack »Bike & Chill« was passiert.

