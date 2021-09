Feiern mit Ella Endlich im RÃ¶dersaal

Nach langer Bauzeit wird der Rödersaal in Großröhrsdorf feierlich eröffnet. Zur ersten Auftaktveranstaltung tritt die Schlagersängerin Ella Endlich mit Band im großen Konzertsaal auf. Dafür verlost der WochenKurier 3 x 2 Freikarten.

»Gerade in diesen Zeiten in Kultur zu investieren, scheint verrückt zu sein.« Diese Worte ließen aufhorchen beim Rundgang durch den Rödersaal mit den anwesenden Journalisten. Es waren die einleitenden Worte von Arnim Proft, dem Betreiber der Herkuleskeule in Dresden, der beratend zuständig ist für den Rödersaal in Großröhrsdorf. Doch der Eigentümer Robert Rumpel aus München hielt an seinen Plänen fest.

Sechs Millionen Euro wurden investiert in den neuen Multifunktionssaal, in dem künftig Tanz- und Clubveranstaltungen, Filmnächte, Konzerte oder Betriebsfeiern und Hochzeiten stattfinden werden. Der Rödersaal spricht sowohl die jüngere als auch die ältere Generation an.

Das gesamte Gebäude wurde technisch auf den neuesten Stand gebracht. So wurde eine verfahrbare LED-Leinwand im großen Saal verbaut. Die Räumlichkeiten sind mit zahlreichen Lautsprechern einer 7.1 Soundanlage ausgestattet. Die hochmoderne Lichttechnik im Saal ist auf Augenhöhe mit weltbekannten Veranstaltungssälen.

Neben den beiden Veranstaltungsräumen finden in dem altehrwürdigen Gebäude auch ein Restaurant und ein Hotel Platz. Beliebte Größen wie Giovanni Zarella, IC Falkenberg oder Schauspieler Wolfgang Stumpf stehen bereits im Programm fest eingeschrieben.

Die Auftaktveranstaltung beginnt mit einem Konzert der Weimarer Schlagersängerin Ella Endlich am 9. September um 19.30 Uhr. Karten können entweder vor Ort oder online erworben werden. Bitte beachten Sie die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Zusätzlich verlost der WochenKurier 3 x 2 Freikarten für das Konzert. Teilnahme und Teilnahmebedingungen unter wochenkurier.info/gewinnspiele

Kontakt:

Rödertalplatz 1, Großröhrsdorf

Tickets: Mo-Fr von 15 bis 18 Uhr

Web: roedersaal.de