Familienunternehmen aus der Oberlausitz

Im beschaulichen Großpostwitz ist das Familienunternehmen miunske GmbH ansässig. Wer durch die Gemeinde fährt, kann die großen Gebäudekomplexe auf beiden Straßenseiten praktisch nicht übersehen.

Johannes J. Miunske war es, der sich nach der Wende selbstständig machte und aus einem kleinen Betrieb in der privaten Garage ein mittelständisches Unternehmen am globalen Markt entwickelte. Heute wird das Familienunternehmen in zweiter Generation von den Töchtern des Firmengründers zusammen mit ihren Ehegatten weitergeführt.

Die Firma hat sich mit der Entwicklung, Fertigung und dem Handel von verschiedenen Produkten aus der Fahrzeugelektronik einen Namen gemacht. Angefangen vom einfachen Schalter, über Bedien- und Anzeigeeinheiten bis hin zu komplexen elektrischen Steuerungseinheiten für Arbeitsmaschinen, Nutz- und Sonderfahrzeuge.

Familienfreundliche Privilegien für Belegschaft

Doch eine Sache hat sich in der Region noch mehr herumgesprochen: die Familienfreundlichkeit des Unternehmens. »Wir leben ein Miteinander auf Augenhöhe«, gibt die Gesellschafterin und Personalchefin Jana M. Kirstein zu wissen. Die Mitarbeiter schätzen zum Beispiel sehr, dass es im Unternehmen keine Schichtarbeit gibt. Auch sogenannte Stechuhren sucht man hier vergeblich. Im Unternehmen arbeiten die Beschäftigten nach dem Prinzip der Vertrauensarbeitszeit. Die Firma bietet Zuschüsse für Kindergarten und Gesundheitsprävention, betriebliche Altersvorsorge sowie stetige Qualifizierungsmaßnahmen an. Die Pausenräume und Büros sind sehr großzügig und modern eingerichtet. »Wir wollen einen Arbeitsalltag schaffen, wo sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen«, so die Gesellschafterin. «Da bleiben wir dran und investieren regelmäßig.«

Geschäftsführung lebt gemeinsames Miteinander vor

Auch wenn es schwer ist, damit jeden zu erreichen beziehungsweise die Bedürfnisse zu kennen, so hat die gesamte Geschäftsleitung ein offenes Ohr: »Unsere Türen sind immer offen. Wir wollen möglichst gemeinsam eine Lösung finden«, erzählt Jana M. Kirstein. Damit die Mitarbeitermotivation hochgehalten wird, lebt die Geschäftsleitung ein gemeinsames Miteinander vor. Einmal im Monat wird eine Betriebsversammlung einberufen, in Corona-Zeiten digital, mit anschließender kostenfreier Mahlzeit von regionalen Essensanbietern. Die verschiedenen Abteilungen berichten über wichtige Neuigkeiten der letzten vier Wochen.

Vom Gesundheitstag zur Geburtstagsfeier

Im Unternehmen wird auch gern gefeiert. Weihnachtsfeier, ein Gesundheitstag sowie Aufmerksamkeiten zu Geburtstagen und Jubiläen werden jedes Jahr mit Freude geplant. Fachkräfte werden gesucht Übrigens werden noch fleißige Ingenieure für das Familienunternehmen gesucht. Jana Kirstein und die gesamte Geschäftsleitung sind sehr dankbar über das bisher gemeinsam Erreichte in Großpostwitz und schätzen die engagierte Arbeit der Belegschaft.