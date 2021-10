FahrplanÃ¤nderung in Hoyerswerda

http://www.msw-bgld.at/?essay-love | UK's # 1 Academic Writing, Editing & Proofreading Service, we have more than 8000+ happy customers. Dissertation Writing, Essay and Assignments Writing. Von heute bis voraussichtlich Mitte/Ende Dezember 2021 wird der Steinbruchweg in Schwarzkollm aufgrund von Baumaßnahmen voll gesperrt sein. Daher kommt es auch bei den Buslinien zu Änderungen. Die Haltestelle Schwarzkollm Gasthaus wird in dem Zeitraum nur in Richtung KRABAT-Mühle bedient. Im Umleitungszeitraum fahren die Busse lediglich einmal zur Haltestelle Schwarzkollm Gasthaus und bedienen die Haltestelle bei der Rückfahrt nicht erneut. Die Haltestelle Schwarzkollm Kopf-Haus wird zwar zweimal bedient, aber in anderer Reihenfolge als sonst.

Vom 18.10. bis voraussichtlich zum 10.11.2021 wird die Käthe-Niederkirchner-Straße im Bereich der Kreuzung zur Claus-von-Stauffenberg-Straße voll gesperrt sein. Daher muss es bei unseren Buslinien zu folgenden Änderungen kommen:



Die Linie 3 fährt im Umleitungszeitraum von der Haltestelle Klinikum ohne weiteren Zwischenhalt direkt zum Lausitzer Platz. Dasselbe gilt in die Gegenrichtung. Die Haltestellen Neustädter Eck und Käthe-Niederkirchner-Straße müssen ersatzlos entfallen.



Linie 4

Die Linie 4 fährt im Umleitungszeitraum von der Haltstelle Klinikum über die Haltestelle Erich-Weinert-Straße zum Lausitzer Platz. Die Haltestelle Erich-Weinert-Straße wird bedient, die Haltstellen Neustädter Eck und Käthe-Niederkirchner-Straße müssen ersatzlos entfallen.