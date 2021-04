Ex-Dynamo wird Co-Trainer beim BFV 08

Homework Help Aberdeen. Oxbridge Essays offers the UK's most comprehensive essay writing service, with custom-written essays on any and every academic subject. Our essays can help you get the grades you need by giving you a template you can learn from and build on with your own original work. There's no faster or more simple way to get the Die Saison in der Regionalliga Nordost ist coronabedingt vorbei, das bestätigte der Nordostdeutsche Fußballverband, kurz NOFV, vor wenigen Tagen.

Diese Entscheidung hat auch für den Bischofswerdaer FV (BFV 08) weitreichende Folgen, denn der Tabellenletzte muss als Absteiger den Gang in die Oberliga antreten. Errechnet wurde dies mit der Quotientenregelung.

Den ersten Coup leistete sich der BFV 08 für die neue Oberliga-Saison im Trainerteam. Der ehemalige Fußballprofi Robert Koch, der unter anderem für Dynamo Dresden und den 1.FC Nürnberg spielte, wird nun als Co-Trainer an der Seitenlinie in Schiebock stehen.

Koch spielte zuletzt bei Eintracht Niesky und hat dort seine Laufbahn 2020 beendet. Nach der Spielerkarriere hat der Ex-Dynamo die Ausbildung zum Trainer absolviert. Er besitzt die DFB-Elite- Jugend-Lizenz und ist bereits für die A-Lizenz beim DFB angemeldet.