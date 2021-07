Eine Premiere fÃ¼r viele Generationen

Customs Essay Writing, buy pgce essays, essay writing service cheapest | Complete set of services for students of all levels including academic Unter dem Motto »FRIDAY@VOLKERS« hat in dieser Woche hinter der ehemaligen Molkerei in der Straße B im Industriegelände eine neue Partyreihe begonnen. »Wir haben dort viel Platz im Innen- und Außenbereich und können so endlich wieder für eine gute Partystimmung sorgen und die Leute aus ihren Wohnungen locken«, meint Initiator Robert Gbureck.

Der 47-Jährige engagiert sich in mehreren Initiativen und möchte das kulturelle Leben in der Stadt für möglichst alle Generationen sinnvoll bereichern und beleben. An fünf Freitagen in den Monaten Juli und August stehen bei der neuen Partyreihe verschiedene Musikrichtungen an den jeweiligen Abenden im Vordergrund. Den Anfang machten am Freitag DJ Dailz & Piper mit Black, RnB, HipHop, Dancehall und Reggae.

Am 30. Juli sind DJ Finki mit Schlager und Alex Buchwald mit Musik Querbeet zu erleben, am 6. August gefolgt von Patrick Hofmann mit House Classic sowie DJ Dailz mit Black & Reggae. Alex Buchwald wird am 13. August Musik Querbeet präsentieren, bevor zum Abschluss der Partyreihe am 27. August eine Eis-Überraschungsparty mit dem Bestem aus der musikalischen Querbeet- Landschaft stattfindet.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils 22 Uhr und enden 5 Uhr morgens. Die 200 Tickets für jede Veranstaltung gibt es bei »Schoko & Luise« am Markt 6 in Hoyerswerda oder direkt an der Abendkasse. Aufgrund der jeweils gültigen Corona-Bestimmungen sind aktuelle Änderungen möglich. Mehr dazu auf der Internetseite www.schoko-luise.de oder telefonisch unter 0177/ 4150244 oder 03571/ 2090026.