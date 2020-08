DJ-Workshop für Frauen im Steinhaus Bautzen

Betrunkener Pkw-Fahrer baut Unfall

Großhennersdorf. Ein 35-Jähriger ist am Samstagabend auf der K8610 zwischen Euldorf und Herrnhut mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann Ausgangs einer Linkskurve „vermutlich auf grund seiner Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen eine Streukiste am Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß ging das Fahrzeug in Flammen auf und brannte komplett aus. Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwehren aus Herrnhut und Ruppersdorf im Einsatz. Der entstandene Sachschaden am Pkw, an der Streukiste und zwei Leitpfosten beträgt in etwa 2.500 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die K 8610 zwischen dem Abzweig Ruppersdorf und Herrnhut bis ca. 24 Uhr voll gesperrt. Der am Einsatzort befindliche Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der dort durchgeführte Schnelltest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Den Führerschein konnte die Polizei nicht wie sonst üblich sicherstellen. Er war im Fahrzeug verbrannt.