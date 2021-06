Budissa Bautzen freut sich Ã¼ber neuen Rasentraktor

cambridge essay editing service click here Typing help writing essay college application matts masters thesis Die Hentschke Bau GmbH hat der FSV Budissa Bautzen e.V. einen neuen Rasentraktor zur Verfügung gestellt, nachdem das alte Modell aufgrund der jahrelangen Nutzung verschlissen war.

Das neue Gerät bietet eine überdurchschnittliche Schnittbreite, nimmt Gras bei Regenwetter sehr gut auf und hat eine deutliche höhere Laufleistung - beste Voraussetzung um die 22.000 Quadratmeter vereinseigener Rasenflächen hochprofessionell zu bewirtschaften.

Dem Geschäftsführer der Hentschke Bau GmbH, Jörg Drews, ist die Unterstützung der Sportvereine ein wichtiges Anliegen: „Das Nachwuchszentrum Humboldthain ist für mich eine Herzensangelegenheit. Es ist für die Hentschke Bau GmbH eine Selbstverständlichkeit die Grundvoraussetzung für erstklassige Nachwuchsarbeit zu setzen. Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung und Sport - vor allem nach dem mehrmonatigen Lockdown. Wenn wir so unterstützen können, machen wir es aus voller Überzeugung.“

Andreas Vogel, Nachwuchstrainer und Objektverantwortlicher für das Gelände, sagte im Namen des ganzen Vereins „Danke“.