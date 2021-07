BFV 08 PrÃ¤sident tritt zurÃ¼ck

Professional http://www.kulturideaula.ch/?master-s-thesis-thes 24/7 online. We can write your term paper, essay, dissertation, article or homework on any subject. Expert custom writing service with 8+ years of experience. Get writing help from our custom writers online. Wie der Bischofswerdaer FV 08 in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist der langjährige Präsident Jürgen Neumann aus persönlichen Gründen zurückgetreten. » Die gesamte Fußballfamilie der Region, regionale Sponsoren und zahlreiche Freunde verlieren mit ihm eine Identifikationsfigur«, heißt es von Vereinsseite. Der scheidende Vereinspräsident war 18 Jahre lang in dieser Position tätig.

Als größten Erfolge zählen die beiden Aufstiege der ersten Männermannschaft sowie der Frauenmannschaft in die Regionalliga. Wie aus Vereinskreisen zu erfahren ist, wird Jürgen Neumann dem Verein nicht ganz den Rücken kehren und weiterhin als Ratgeber, Förderer und Fan erhalten bleiben.

Das Präsidium wird vorübergehend bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Herbst von Andreas Bascha weitergeführt. Dort wird ein neues Präsidium gewählt, so der Plan der Verantwortlichen des Bischofswerdaer FV.