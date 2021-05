Autoklau mit Funkwellen-Trick

Wie die Polizeidirektion mitteilte, sind derzeit vor allem Pkw betroffen, welche ohne Schlüssel bedient werden können. Dabei handelt es sich um sogenannte Keyless-Entry und Keyless-Go-Systeme. Dabei lässt sich das Auto öffnen und starten, ohne dass ein Schlüssel benutzt werden muss. Die Diebe nutzen diese Annehmlichkeit für ihre Machenschaften aus, um die Fahrzeuge so mittels Funkwellenverlängerungen zu entwenden.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen begeben sich in der Regel mindestens zwei Diebe zum betreffenden Fahrzeug und teilen die Arbeit dann auf. Ein Langfinger begibt sich in den Hauseingangsbereich und der andere wartet am Auto. Der erste Täter versucht das Funksignal des Schlüssels im Hauseingangsbereich „abzugreifen“ und mittels Funkwellenverlängerung an seinen Komplizen weiterzuleiten. Gelingt das Vorhaben, öffnet sich das Auto. Der Mittäter steigt dann ein und startet den Motor. Nach diesem relativ unauffälligen und schnellen Vorgehen suchen beide Diebe mit dem Wagen das Weite.

Nein! Das Abfangen des Signals funktioniert bei diesem Vorgehen nicht immer. In diesen Fällen verlassen beide Diebe einfach unauffällig den Tatort. Oft werden sie dabei von Hausüberwachungstechnik gefilmt. Dabei wird in den seltensten Fällen durch die Betroffenen erkannt, dass das eigene Auto gestohlen werden sollte.

Doch genau diese Erkenntnisse und Filmaufnahmen sind für die Ermittler wichtig, um Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten zu schließen, zukünftige Opfer zu warnen und kommende Diebstähle zu verhindern sowie Täter ermitteln zu können. Geschädigte und Zeugen sollten sich immer bei der Polizei melden und eventuelle Aufzeichnungen weiterleiten.

Wie kann man sich schützen?

Damit es kein böses Erwachen gibt, sollten die Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abgelegt werden. Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhülle) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Lässt sich das Fahrzeug nicht öffnen, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.