Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Bautzen insgesamt 19.708 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 8,7 Prozent mehr als Ende Dezember 2020. Die Arbeitslosenquote liegt im Januar 2021 bei 7,1 Prozent.

Für den Monat Januar wurden bis zum 25. Januar 2021 weitere 1.031 Anzeigen für Kurzarbeit mit insgesamt 8.735 Arbeitnehmern geprüft.

Im Januar 2021 wurden der Arbeitsagentur Bautzen insgesamt 620 freie Stellen gemeldet. Damit meldeten die Unternehmen gegenüber dem Vormonat Dezember 15,4 Prozent weniger Arbeitsplätze. Ausnahmen machen die erhöhten Nachfragen nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe und im Bereich der Information und Kommunikation. Größter Arbeitskräftebedarf besteht nach wie vor im Bereich der Zeitarbeit, des verarbeitenden Gewerbes und dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Die operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Bautzen, erklärt das neue Angebot für Berufstätige: „Wir setzen weiter auf die Qualifizierung, um unsere Kunden bedarfsgerecht aus- und fortzubilden. Für alle Beschäftigten, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, haben wir mit der Berufsberatung im Erwerbsleben ein neues Beratungsangebot. Die Berufsberater geben Orientierung, strukturieren die Vielzahl an Informationen und helfen bei der Erstellung individueller Berufswegpläne“.