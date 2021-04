2500 TrÃ¶ste-Teddys fÃ¼r Kinder

Philharmonie verschenkt 500 CD's an Kinder

A professional http://www.ieslasenia.org/college-essay-about-helping-others/ will help you to take the presentation of your material to the next level. With our flexibility and professionalism, you can rest assured that the project is not over until you say it is. Take control of your work and delegate your editing needs to a professional dissertation editor today! 3 Easy Steps to Dresden. Vor vier Jahren, am 28. April 2017, wurde der Kulturpalast nach fünfjähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Um an dieses Ereignis zu erinnern, verschenkte die Dresdner Philharmonie auf den Tag genau vier Jahre später 500 CD‘s »Peter und der Wolf“». Das musikalische Geschenk erhielten Kinder der 139. Grundschule in Gorbitz (Patenschule der Philharmonie) und der Sonnenstrahl e.V.. »Solange bis wir wieder zu euch kommen und für euch spielen oder singen können, bleibt uns allen die Phantasie und die Musik«, so Intendanton Frauke Roth. "Der sanierte Kulturpalast mit Konzertsaal und Zentralbibliothek wie die Schulpartnerschaft der Dresdner Philharmonie in Gorbitz sind eine Erfolgsgeschichte. So wie Prokofjews 'Peter und der Wolf' seit Generationen Kinder für Orchestermusik begeistert, bringt Malte Arkona mit unserem Orchester bei 'phil zu entdecken' mit Leidenschaft und Intelligenz den Konzertsaal in Schwingung", ergänzt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Malte Arkona, Sprecher der Geschichte auf der CD, übergab die handsignierten Musikträger persönlich. „Nach 400 signierten CD's wusste ich nicht mehr, wie ich heiße. Doch so lange Live-Konzerte ausfallen müssen, finde ich es durchaus bewegend, einzelne Kindernamen auf individuelle Geschenke zu schreiben. Denn Musik ist immer persönlich." Vor vier Jahren, am 28. April 2017, wurde der Kulturpalast nach fünfjähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Um an dieses Ereignis zu erinnern, verschenkte die Dresdner Philharmonie auf den Tag genau vier Jahre später 500 CD‘s »Peter und der Wolf“». …