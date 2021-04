SchlÃ¶sser, Burgen und Museen Ã¶ffnen unter Auflagen

Die Häuser und Parks der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) werden die kommenden Tage schrittweise wieder öffnen. Der Besuch ist dann nur mit einem zuvor online gebuchtem Zeitfensterticket möglich. Zudem muss ein tagesaktueller Corona-Negativ-Test vorgelegt werden. Ein Selbsttest (samt qualifizierter Selbstauskunft) reicht auch.

Wann wird geöffnet?

• Ab 7. April 2021 öffnen das Barockschloss Rammenau und der Klosterpark Altzella.

• Ab 8. April 2021 öffnen die Burg Kriebstein und das Schloss Rochlitz.

• Ab 9. April 2021 öffnen das Schloss Moritzburg und die Festung Xperience (Festung Dresden).

• Ab 10. April 2021 öffnet die Albrechtsburg Meissen.

Der Besuch der Schlossmuseen der SBG ist nur nach vorheriger Online-Buchung eines Zeitfenstertickets unter shop.schloesserland-sachsen.de und unter Einhaltung der Maskenpflicht (FFP2 oder medizinischer Mund-Nasenschutz) möglich. Gäste müssen einen tagesaktuellen negativen Selbst- oder Schnelltest vorlegen. Die Testpflicht gilt nicht für Personen unter sieben Jahren. Der Besuch vor Ort wird außerdem zur Kontaktnachverfolgung erfasst. Es wird empfohlen, sich vor dem Besuch auf www.schloesserland-sachsen.de zu informieren.

Am 9. April startet die Dresdner Parkeisenbahn in die neue Saison. Eine Rundfahrt ist nur mit einem zuvor online gebuchten Ticket und nur von Freitag bis Sonntag von 13:10 Uhr bis 17:50 Uhr ab dem Hauptbahnhof „An der Gläsernen Manufaktur“ möglich (kein Zu- oder Ausstieg unterwegs). Eine Online-Buchung ist immer ab Dienstag für das darauffolgende Wochenende möglich. Das Tragen einer medizinischen Mund- & Nasenbedeckung (FFP2 o.ä.) in der Warteschlange, im Bahnhofsbereich und während der Fahrt ist Voraussetzung für den Besuch.

When somebody should Formal Lab Report Example is your only thought, visit our custom writing service. We will provide you with any kind of assignment from scratch. Kostenpflichtige Gärten & Parks seit 1. April geöffnet

Der Schlosspark Pillnitz und der Barockgarten Großsedlitz sind seit 1. April wieder kostenpflichtig für Gäste geöffnet. Tickets sind ohne vorherige Terminbuchung direkt an den Kassen und in den Servicebereichen erhältlich. Beim Erwerb der Eintrittstickets im Kassenbereich besteht die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen (FFP2 oder medizinischer Mund-Nasenschutz).

Weiterhin kostenfrei geöffnet ist der Park von Schloss Weesenstein. Es gelten für einen Besuch die bekannten Hygienevorschriften der aktuellen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung empfehlen wir zudem überall da, wo die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter nicht möglich ist.