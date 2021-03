MdL Frank Peschel fordert Ã–ffnung der Gastronomiebetriebe

need help write research paper introduction need help write research paper introduction Business Plan Writers San Antonio Tx pshe homework help help students organize Da Arbeitgeber ab den 22. März verpflichtet sind ihren Beschäftigten ein Angebot zur Durchführung eines kostenlosen Selbsttests einmal pro Woche zu unterbreiten, fordert der AFD Landtagsabgeordnete Frank Peschel im Gegenzug die Öffnungen von Kantinen, Mensen und Imbisse unter Normalbedingungen wieder zu öffnen.

„Mitarbeiter und Schüler müssen jetzt zur Normalität zurückkehren"

„Die neue Corona-Vorschrift der Staatsregierung führt zu weiteren Kosten für die Unternehmen und neuen Herausforderungen in den Schulen. Wenn die neuen Massentests in den Unternehmen und Schulen eine zuverlässige Planbarkeit schaffen sollen, dann muss ihnen gleichzeitig ein Weg zur Normalität aufgezeigt werden. Dazu gehört, dass die Einschränkungen in Schulen und Unternehmen aufgehoben werden, so Peschel mit deutlichen Worten und ergänzt: „Gerade Betriebskantinen, Schulmensen, Imbisse und die Gastronomiebereiche in Tankstellen müssen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen ab 22. März wieder normal geöffnet haben.“

Nur die Inzidenzwerte sind nicht mehr ausschlaggebend

Der Landtagsabgeordnete Peschel kritisiert die abermaligen Schulschließungen ab 22. März, die in einigen Landkreisen vollzogen werden und zitierte den Sächsischen Kultusminister Christian Piwarz, dass „die Inzidenzwerte nicht mehr ausschlaggebend für die Bewertung der Situation sein kann.“

Peschel vertraut in die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger

Der AFD-Mann setzt auf die Vernunft der Bürger, „die schon aus Eigeninteresse in der Lage sind, den notwendigen Abstand in der Öffentlichkeit einzuhalten.“