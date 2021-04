Am Ticketautomaten kontaktlos zahlen

Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) werden derzeit alle Ticketautomaten der Deutschen Bahn mit kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten ausgestattet. Der Umbau der Automaten wird schrittweise bis Anfang Oktober erfolgen. Der VVO investiert in die Umrüstung rund 125.000 Euro. »Mit der Erweiterung der Bezahlmöglichkeiten wird der Ticketkauf schneller, einfacher und komfortabler. Wir folgen damit dem Trend hin zur kontaktlosen Zahlung, der sich ja insbesondere in der Corona-Pandemie deutlich beschleunigt hat«, Pay Someone To Write Your Essay has great online reviews and I expected high quality. I wasnt wrong. I ended up having the perfect thesis. Bethy. The name of this service would make you assume it was focused solely on graduate students, but its not the case. Essays and research papers are available, too. The best part is that they are actually more affordable when you compare them with other services go now? In a wink! When writing an essay at a young age the student experiences difficulties. Chances are good it will also be betont Alexander Zschoche, Projektleiter beim VVO. »In den aktuellen Tests hatten wir nach 17 Sekunden das Ticket in der Hand.« Neben allen gängigen Kredit- und Debitkarten mit Kontaktlos-Funktion können die Fahrgäste zum Beispiel auch per ApplePay oder Google Pay zahlen.

Die ersten Automaten in Dresden, Heidenau, Tharandt und Meißen sind bereits ausgestattet, bis Anfang Oktober folgen monatlich weitere 20 bis 25 Automaten. Neben den kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten akzeptieren die Automaten wie gewohnt auch weiterhin Bargeld sowie Kredit- und Debitkarten.

Die DB Vertrieb GmbH ist im Eisenbahnverkehr der verbundweite Vertriebsdienstleister und betreibt unabhängig von den im VVO tätigen Bahngesellschaften alle stationären Automaten an den Bahnhöfen.

Das Gebiet des Verkehrsverbundes umfasst neben der Landeshauptstadt Dresden, die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den westlichen Teil des Landkreises Bautzen. Der kommunale Zweckverband ist für den Schienenpersonennahverkehr verantwortlich. Darüber hinaus kooperiert er mit den kommunalen Verkehrsbetrieben und gestaltet einen einheitlichen Tarif. Pro Jahr sind über 200 Millionen Fahrgäste im VVO unterwegs.