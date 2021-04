Keine Grenzkontrollen mehr zu Tschechien

online paper writer Creative Fiction Writing Online master thesis balanced scorecard research paper on self help groups Die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen zu Tschechien, die die strengen Einreisebestimmungen kontrollieren sollten, sind seit Donnerstag (15. April) beendet worden. Das Bundesinnenministerium hatte die auslaufende Regelung nicht verlängert. Grund: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Tschechien sei zuletzt deutlich gesunken. Notwendige Kontrollmaßnahmen im Grenzraum würden künftig im Rahmen einer intensiven Schleierfahndung sichergestellt, heißt es aus dem Innenministerium.

Die geltenden Einreisebestimmungen bleiben bestehen. Die einfache Überfahrt zum tanken oder Zigaretten kaufen stellt keinen triftigen Grund dar und ist weiterhin verboten. Auch sind touristische Reisen in das Nachbarland nicht möglich. Lediglich ist die Einreise bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder wegen einer medizinischen Behandlung gestattet. Allerdings gelten hier strenge Regeln. So müssen Einreisende in die tschechische Republik einen negativen Corona-Schnelltest und ein ausgefülltes Online Formular nachweisen. Außerdem sind Quarantänezeiten Pflicht.