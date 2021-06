FÃ¼r SÃ¤chsischen Museumspreis bewerben

We provide Help Me To Write An Essay services by professional editors who are trained for editing academic documents including thesis and dissertations. Order our Museen aus Sachsen können sich noch bis zum 30. Juni 2021 für den Sächsischen Museumspreis 2021 bewerben. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 EUR dotiert, davon ein Hauptpreis in Höhe von 20.000 EUR und zwei Spezialpreise in Höhe von jeweils 5.000 EUR.

Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, verleiht den Preis in diesem Jahr zum achten Mal. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele Museen um den Preis bewerben, denn er rückt die langjährige, wertvolle Arbeit der Museen in Sachsen in die Öffentlichkeit. Gleichzeitig möchten wir mit dem Preis neue, kreative Ideen auszeichnen. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das ehrenamtliche Engagement in der Museumsarbeit, welches wir mit dem Preis besonders würdigen möchten", sagte Kulturministerin Barbara Klepsch.

Der Sächsische Museumspreis wird an nichtstaatliche Museen im Freistaat für beispielhafte Leistungen in der Museumsarbeit und der Profilierung der Sächsischen Museumslandschaft verliehen.

Um den Preis können sich die Institutionen einzeln oder im Zusammenschluss bewerben. Eine regelmäßige unmittelbare oder mittelbare Förderung des Museums oder des Museumsverbundes durch den Freistaat Sachsen und/oder den Bund darf 50% nicht überschreiten. Ausdrücklich werden auch bisherige Bewerber – gleich ob Preisträger oder Teilnehmer – zur erneuten Beteiligung aufgerufen.

Der Hauptpreis wird in Würdigung eines hervorragenden Gesamtkonzeptes verliehen. Die beiden Spezialpreise werden für einen herausragenden Einzelbereich der Museumsarbeit vergeben.

Die Preise werden auf Grundlage der Vorschläge einer unabhängigen Jury vergeben. Mehr Informationen zur Bewerbung gibt es im Internet unter https://www.smwk.sachsen.de/museumspreis.html.