Ein Jahr unterwegs mit FAIRTIQ

Seit Sommer 2020 bieten der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Ticketing-App FAIRTIQ an. Über 13.000 Nutzer haben sich die App seitdem heruntergeladen. Auch die Zahl der erworbenen Tickets wächst ständig. Im Juli wurden rund 10.000 Tickets über FAIRTIQ verkauft. »Angesichts der Corona-Pandemie ist das eine sehr ordentliche Bilanz«, resümiert Martin Haase, Vertriebsleiter beim VVO.»Seitdem die Einschränkungen weggefallen sind und insbesondere wieder mehr Fahrgäste zu Zielen wie Sport oder Shopping unterwegs sind, registrieren wir monatlich bis zu 800 neue Kunden, die das Angebot auch rege nutzen.«

Um die Zahlen weiter zu steigern, erhalten Fahrgäste, die in einem Kalendermonat mindestens fünf Tage mit der App unterwegs waren, zum Monatsende eine Gutschrift über fünf Prozent ihres Umsatzes. Diese wird dann im folgenden Monat auf die weiteren Fahrten angerechnet.

So funktioniert FAIRTIQ

Vor dem Einsteigen in Zug, Bus oder Fähre checkt der Fahrgast mit der App per Wischbewegung ein. Damit hat er eine gültige Fahrkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer Wisch die Kostenerfassung.

Die FAIRTIQ-App gibt es kostenfrei im AppStore bzw. Google Play Store. Bezahlt werden kann per Kreditkarte, PayPal oder Lastschriftverfahren.