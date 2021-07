Wieder kreative Baumeister gesucht

Essay Analyse Interviews Dissertation - Start working on your assignment now with professional help presented by the service Leave your assignments to the most Das Bündnis Noßdorf – Tradition und Zukunft e.V. bekam bei der Aufwertung 2020 für das 1. Seifenkistenrennen tatkräftige Unterstützung durch die Werkstätten Forst der BWS Behindertenwerk Spremberg GmbH. Auch die Wetterfee des rbb Fernsehen, Joanna Jambor, hat in der Badewanne Platz genommen und ist wagemutig ohne absolvierte Testfahrt für den Sendebeitrag bei »Brandenburg aktuell« die Strecke heruntergefahren. Die Badewanne vom Bündnis Noßdorf – Tradition und Zukunft wurde 2020 übrigens zur schönsten Seifenkiste gekürt.

»2. Forster Seifenkistenrennen« in Vorbereitung

Die Anmeldeliste und bunte Vielfalt der teilnehmenden Seifenkisten an der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr am Forster Kegeldamm hat die Erwartungen der Organisatoren mehr als übertroffen. 24 ausgefallene Modelle, vom Ufo über umgebaute Boote, Badewannen, Apfelkisten, Schlitten bis hin zu professionellen Bausätzen, begeisterten die Zuschauer und Beteiligten. Eine Fortsetzung ist in diesem Jahr am 4. September geplant, die Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich.

Familien, Vereine, Eltern und Großeltern sind aufgerufen, eigene Modelle zu entwickeln, gebrauchte Gegenstände zu nutzen und umzubauen, kreativ zu werden und vor allem gemeinsam Zeit beim Bauen zu verbringen. Anregungen finden Interessierte in der Forster Innenstadt. In Schaufenstern der ZentrumPassage (Frankfurter Straße) sind einige Modelle ausgestellt.

Unterstützt wird das »Forster Seifenkistenrennen« im Rahmen der Netzwerkarbeit über das Förderprogramm »Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten«.

Weitere Infos, Kontaktdaten und Bilder unter: www.forst-stadtentwicklung.de sowie www.forster-seifenkistenrennen.de.