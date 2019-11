Start in den Advent

Das 1. Adventswochenende beginnt in Spremberg mit dem am Samstag, 30. November, in der Innenstadt stattfindenden alljährlichen Lichterfest. Und alle Kinder aufgepasst: Um 16 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei. Im Bullwinkel gibt es um 17 Uhr weihnachtliche Melodien mit dem Musikverein »Trachtenkapelle Spremberg« e. V.

Lichterfest lockt nach Spremberg

Die Evangelische Kreuzkirchengemeinde startet um 14 Uhr ihre Adventsfeier mit dem Bläserchor und dem Anspiel von Schülern der Kollerbergschule im Gemeindehaus der Kreuzkirchengemeinde. Zudem haben von 9 bis 18 Uhr die Geschäfte am Samstag sowie am Sonntag in der Innenstadt geöffnet. Am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr, öffnet sich das erste Türchen des »Lebendigen Adventskalenders 2019« in der Kreuzkirche Spremberg. In der Stiftung SPI – Mehrgenerationszentrum »Bergschlösschen«, beginnt um 16 Uhr das Unterhaltungsprogramm »Zauberhafte Weihnacht mit der Schlagersängerin FRANZISKA und dem Zauberer Magic Riech«. Am Rathaus startet dann um 17 Uhr das traditionelle Turmblasen mit den »Spremberger Musikanten«. In Guben ist es ebenso zu einer schönen Tradition geworden, dass der Marketing und Tourismus Guben e.V., die Städtischen Werke Guben GmbH und die Stadt Guben das Stadtzentrum von Guben in einen vorweihnachtlichen Lichterglanz präsentieren. Um 16 Uhr sind Gäste eingeladen in der Klosterkirche, Wort und Musik zum Advent zu lauschen.

Gubener Klosterkirche lädt ein

Mit dem Einschalten der festlichen Beleuchtung in der Frankfurter Straße, Berliner Straße und auf dem Friedrich-Wilke-Platz um 17 Uhr startet die Stadt in die Adventszeit. Musikalisch begleitet wird der Adventsnachmittag mit den Bläsern der Ensembles der Klosterkirche. Imbissangebote sowie heiße Getränke sorgen für das leibliche Wohl. Die Geschäfte in der Altstadt öffnen ihre Ladentüren an diesem Sonntagnachmittag.

Kleiner Weihnachtsmarkt in Forst

Auch in Forst beginnt das Wochenende mit weihnachtlicher Stimmung. Denn auf dem Gelände der Villa Neiße, in der Richard-Wagner-Straße, lädt der 4. Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, von 14 bis 20 Uhr zum gemütlichen Bummeln und Beisammensein ein. Am Sonntag, 1. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolai der Familiengottesdienst zum 1. Advent mit der Evangelischen Integrationskindertagesstätte »Talitha kumi«. Von 13 bis 18 Uhr findet das 8. Lichterfest in Eulo statt. Veranstaltungsort ist der Fachmarkt für Garten und Freizeit - Wolfgang Zägel in der Euloer Straße. Für vorweihnachtliche Atmosphäre, beste Unterhaltung sowie für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der 12. Forster Adventskalender öffnet in der DRK Seniorenbegegnungsstätte von 15 bis 17 Uhr sein 1. Türchen. In der KulturKircheSacro können Interessierte von Sonntag, 18.30 Uhr, bis zum 23. Dezember hier beim 12. »Lebendigen Adventskalender« Geschichten im Kerzenschein erleben. An jedem Abend gibt es eine Geschichte um den Advent und um Weihnachten zu hören oder zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Was bedeutet 1. Advent? Der erste Advent läutet nicht nur den Beginn der Weihnachtszeit ein. Er ist auch der Beginn des neuen evangelischen und katholischen Kirchenjahres.