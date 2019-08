Spremberg feiert Heimatfest

Drei tolle Tage stehen Spremberg bevor, auf die sich die Stadt und die Vereine seit langem vorbereiten. Einiges ist anders als in den Vorjahren. So fällt das traditionelle Heimatfest­wochenende in diesem Jahr nicht in die Ferienzeit, denn das Schul­jahr hat bereits begonnen. Das kommt unter anderem der Musik­schule Johann Theodor Röhmhild sehr entgegen. Sie feiert in diesem Jahr 40 Jahre Musikschulstand­ort Spremberg und wird für ihr Festkonzert am Samstag auf dem Schlosshof ihre Ensemble mobi­lisieren.

Mehrere Jubiläen

Nicht nur die Musikschule feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Gefeiert wird auch 20 Jahre Partnerschaft mit dem polnischen Szprotawa. Dafür reist eine Delegation aus der Partnerstadt an, die sich nicht nur kulturell am Programm beteiligt, sondern auch am Fest­umzug teilnimmt und an einem Kaffeenachmittag und Wettkampf im Stadtpark unterm Bismarck­turm. Szprotawas Bürgermeister wird einen Baum pflanzen und gemeinsam mit den Sprember­gern ein Wandbild in der Altstadt enthüllen.

Die Weskower Blasmusikanten gehören seit Jahrzehnten zum Hei­matfest Programm. Sie feiern mit einem Konzert am Samstag, 17.30 Uhr, auf der Marktplatzbühne ihr 30-jähriges Bestehen.

Ein weiteres Jubiläum dreht sich um Sprembergs Repräsentantin, die Spreenixe. Am Heimatfestsonntag um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz wird die 20. Sprember­ger Spreenixe ernannt. Sie wird die Stadt für zwei Jahre vertreten und ist gleichzeitig die Botschafterin des Sound-City-Festivals 2020, das in Spremberg stattfindet.

In diesem Jahr gibt es im Rathaus auch eine Nixenausstellung, in der unter anderem die Roben früherer Spreenixen bewundert werden können.

Wenn es dunkelt...

...präsentiert sich die Stadt in ih­rem schönsten Licht. Bereits am Freitag 21 Uhr startet der Lampi­onumzug der Familien durch die Innenstadt. Auf der Freilichtbühne startet Freitag 19 Uhr die Heimat­festparty Open Air und das große beleuchtete Riesenrad verzaubert das Stadtbild.

Vor dem Schloss kann man sich am Samstag die Wartezeit auf das große Feuerwerk mit der Feuer­show von „Ravenchild“ verkürzen oder einer der zahlreichen Bands lauschen. Veranstaltungsende an allen Fest-Standorten ist am Samstag, um 2.30 Uhr.

Info