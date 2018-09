Spatenstich für Kinderhaus „Pusteblume“

Diese konnten sich auf dem 16.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Zweiten Kolonie in Burg bereits ein erstes Bild von der Größe des Objektes machen. Mit rot-weißem Flatterband war das geplante Kinderhaus umrissen. In Burg, im Herzen des Spreewaldes, planen die Südbrandenburger Johanniter mit dem Kinderhaus „Pusteblume“ ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Im Haus werden zwei Bereiche miteinander kombiniert: ein Hospizbereich mit einer Wohngruppe.

„Dieses neuartige Konzept ist das Besondere an unserem Kinderhausein. Es beruht auf zwei Säulen - einem stationären Kinderhospiz mit 12 Plätzen sowie einer ambulant betreuten Wohngruppe. Schwerkranke Kinder kommen mit ihren Angehörigen in unser Kinderhaus, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und um neue Kraft für ihren oft schweren Alltag zu tanken“, erklärt Hauke und fügt an, dass es in Deutschland bisher insgesamt 16 Kinderhospize gibt. In Brandenburg gebe es jedoch noch kein Kinderhospiz.

Nach einer langen Planungs- und Vorbereitungsphase konnten die Johanniter heute den ersten Spatenstich auf dem „Pusteblumen“-Grundstück feiern. Die Eröffnung des Projekts mit Gesamtinvestitionskosten von rund 7,5 Millionen Euro ist für 2020 geplant.

Andreas Winkler-Berger (Johanniter Regionalvorstand): „Es ging viel Zeit ins Land, seitdem wir uns damit das erste Mal befasst haben. So ein Spatenstich ist schon etwas Bedeutendes. Es war eine unruhige Nacht für mich. Für uns ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Jetzt kann in Brandenburg endlich so ein Haus entstehen und damit können wir Familien weite Wege ersparen. Das Umfeld passt sehr gut. Den Gästen des Hauses wird was geboten - mit Spreewaldtherme, mit vielen Sport- und Aktivmöglichkeiten, eine einzigartige Landschaft und viel Ruhe.“

David Kreuziger (Johanniter Landesvorstand): „Wir haben hier die besten Bedingungen gefunden, mit einem tollen Team von den Johannitern, mit Leuten, die sich wirklich engagieren und mit Herz dabei sind. Die Motivation stimmt und es wird losgehen und es wird mit Fertigstellung des Baues und mit der Betriebaufnahme eine Atmosphäre geben, die einmalig ist - nicht nur in Brandenburg, sondern weit darüber hinaus. Und davon werden dann unsere Patienten, unsere Gäste, die Familien profitieren.“

Harald Altekrüger (Landrat Landkreis Spree-Neiße): „Ich bin sehr froh, dass wir heute diesen Spatenstich machen können. Ich kann mich noch an die erste Runde mit Andreas Berger-Winkler und seinen Mitstreitern bei mir im Haus erinnern, als sie das Projekt vorgestellt haben. Es war ein Stück Motivation, da an der Seite zu sein. Doch dieses Thema war für mich nicht ganz neu. Ich habe vom ersten Augenblick an auch das Elternhaus für die Lausitz in Cottbus begleitet. Das, was jetzt hier auf die Beine gestellt wird, das brauchen wir dringend in Brandenburg, gerade hier in unserer Region.“

Christoph Neumann (Amtsdirektor des Amtes Burg): „Das Projekt passt ganz gut zu unserer Ausrichtung als Gesundheitskurort. Das Haus ist eine sinnvolle Ergänzung. Was mir besonders gut gefällt ist die Nähe zur Schule, zum Kinder- und Lernhaus Lipa, unserem Hort nebenan. Um die Ecke sind der Jugendclub und die Kita. Insofern passt das ganz gut. Ich finde, so ein Gebäude wir das Kinderhaus Pusteblume gehört mitten in den Ort. Wir können uns nicht immer an die Themen wir Krankheit oder noch Schlimmeres vorbeimogeln. So etwas gehört nicht an den Rand, sondern immer in den Ort.“

Im Video spricht Schirmherrin Elke Gräfin von Pückler über ihr Engagement für das Kinderhaus „Pusteblume“.