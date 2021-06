Neuer Spielplatz eingeweiht

When facing a deadline crisis or a recommended you read uk paper you cant handle, AssignmentMasters provides professional, affordable assignment Zwei Jahre hat es gedauert, um diese Maßnahme durchzusetzen, von Beginn der Planung bis zur Fertigstellung. Viele Absprachen, Diskussionen und finanzielle Mittel waren nötig, um die Wunschvorstellung der neuen Spielgeräte durchzusetzen. Da brauchte der Lieskauer Ortschef über lange Zeit einen langen Atem.

Masters Thesis Computer is a great solution to avoid writing a research papers. And our writing service is the best from others, due to team of Dass diese Investition nun gut angelegtes Geld ist, sieht man heute vor Ort. Immerhin sind von den 224 Einwohnern des Dorfes, 25 Kinder unter 8 Jahren. An spielfreudigen Kindern wird es auf dem neuen Spielplatz also nicht fehlen. Verwirklicht wurde die Gestaltung durch die Firma HL- Gebrauchskunst & Design U.Gaus in Arnsdorf bei Dresden. Jedes Ausstattungselement ist ein Unikat und alle Kletterelemente gewährleisten eine dauerhafte Sicherheit für die Kinder.

17.400,00 Euro waren im Haushalt der Stadtverwaltung Spremberg für den Ortsteil Lieskau eingeplant und zur Verfügung gestellt worden. In diesem Zusammenhang wurde das alte Spielgerät, welches aus den 1990-er Jahren stammte, abgerissen. Es war stark reparaturbedürftig und entsprach nicht mehr den Sicherheitsvorschriften.

Eine große Bitte hat der Ortsbeirat Lieskau an alle Kinder: »Geht bitte sorgsam und vernünftig mit den Kletterelementen um, behandelt diesen Spielplatz so als wäre es euer Eigentum, damit recht lange viele Kinder Spaß haben und sich hier tummeln können«. Die Beschilderung »Eingang zum Spielplatz« erfolgt noch in dieser Woche, so Harry Krause.

Ein neuer Radweg ist in Planung

Das nächste Projekt, dass dem Ortsbeirat Lieskau unter den Nägeln brennt, ist der Radweg zwischen Lieskau und Schleife. Damit auch zukünftig die Kinder einen sicheren Weg zur Schule fahren können und ebenfalls alle Radfahrer sicher den nur drei Kilometer entfernten Nachbarort Schleife erreichen. Die Lieskauer vertrauen dabei weiterhin auf Hilfe und finanzielle Unterstützung der Stadtverwaltung Spremberg.