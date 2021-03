Modern und benutzerfreundlich gestaltet

Dissertation Online Uni Kiel - Let the specialists do your homework for you. Papers and essays at most affordable prices. experienced scholars, top-notch Ein wichtiges Ziel bei der Neugestaltung der neuen Homepage der Stadt Forst war es unter anderem., die alte und nicht mehr zeitgemäße Navigation deutlich zu verbessern. Aufgeteilt in vier Rubriken – Erleben, Tourismus, Wirtschaft und Stadt & Verwaltung – stehen den Nutzerinnen und Nutzern nun umfassende Informationen aus dem Rathaus schnell und sehr übersichtlich zur Verfügung. Alle Informationen können von der Startseite aus mit wenigen Klicks abgerufen werden.

Neu ist zudem, dass sich die Webseite automatisch mobilen Geräten, wie Tablets und Smartphones anpasst und somit besser lesbar ist. Auch die Suche an sich wurde komplett überarbeitet und verbessert. Dadurch wird das Auffinden von Informationen auf der Webseite wesentlich vereinfacht.

Funktionen, die auf der alten Homepage am häufigsten genutzt wurden, sind jetzt gleich auf der Startseite der neuen Homepage zu finden. Ebenfalls weiter vereinfacht wurden mit der neuen Homepage die Möglichkeiten, sich mit einem Anliegen an die Verwaltung zu wenden. Formulare sind übersichtlich an einer Stelle hinterlegt, so dass sich die Nutzer nicht mehr mühsam durch viele Seiten klicken müssen. Anfragen und Beschwerden können über ein direkt hinterlegtes Formular schnell und problemlos eingetragen und abgeschickt werden. Zudem steht auf der neuen Homepage weiterhin der MAERKER für infrastrukturelle Anliegen zur Verfügung und sichert den Nutzerinnen und Nutzern die schnelle Erfassung einer festgestellten Problemlage.

»Mit der neuen Homepage wird der alte Online-Auftritt der Stadt nun in den digitalen Ruhestand geschickt. Die neuen Seiten bieten umfassenden Service, Informationen und Tipps. Die Stadtverwaltung hat damit einen weiteren Schritt hin zu mehr Bürgerfreundlichkeit umgesetzt. Eine gute Plattform mit allen wichtigen Informationen, die gut und übersichtlich aufgearbeitet sind. Mit der neuen Webseite haben wir dem städtischen Online-Auftritt nicht einfach nur einem Relaunch unterzogen und sie an die Wort-/Bildmarke der Stadt Forst angepasst, sondern die Seite für unsere Bürger und die Gäste übersichtlicher, leichter bedienbar und benutzerfreundlicher gestaltet«, so die Bürgermeisterin Simone Taubenek.

Die Homepage ist unter www.forst-lausitz.de abrufbar.