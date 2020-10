Herzliche Begrüßung der jüngsten Bewohner in Spremberg

Spremberg. Viele Veranstaltungen in diesem Jahr mussten wegen Corona ausfallen, sagte Bürgermeisterin Christine Herntier beim Baby-Empfang am vergangenem Samstag im Mehrgenerationenzentrum Bergschlösschen. Aber die Verwaltung habe sich Gedanken gemacht, dass dieses schöne Event nun nach der Absage am 25. März dieses Jahres doch noch stattfinden konnte. Nun konnte die Stadtchefin alle im Jahr 2019 geborenen Kinder und Eltern aus Spremberg und den Ortsteilen doch noch ganz herzlich begrüßen. »Das war uns einfach eine Herzensangelegenheit«, so Herntier. Von Babys, so die Bürgermeisterin weiter, konnte man ja in diesem Fall eigentlich gar nicht mehr reden, ein halbes Jahr später sind es ja schon Krabbelkinder, andere wagten sogar schon die ersten Schritte. Anders in diesem Jahr war, dass es zwei Veranstaltungen gab, um die erforderlichen Hygieneregeln einzuhalten. Selbstverständlich bekamen alle geladenen Gäste das obligatorische Begrüßungsgeschenk. Das kleine Halstuch mit der Aufschrift »Schön, dass du da bist«, welches ansonsten den jüngsten Bewohnern umgebunden wurde, war in diesem Jahr allerdings im Geschenkebeutel, um den Abstand zu wahren. Beim Babyempfang wurden auch wieder Tipps und Informationen für die Entwicklung der Kinder vermittelt und es bestand die Möglichkeit, sich über andere Angebote der Stadt zu informieren. Neben Hausleiterin Birgit Kamenz, die alle Gäste herzlichst begrüßte, kamen auch Christina Bieder, Gleichstellungbeauftragte der Stadt Spremberg, die Koordinatorin vom Netzwerk Gesunde Kinder Sarah Burkhard und Julia Schulz, die Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe vom Mehrgenerationen Zentrum Bergschlösschen, zu Wort. Interessantes hatte Gregor Wippich zu berichten. Er informierte zu Unterstützungsmöglichkeiten für Familien. Im Familienzentrum Bergschlösschen werden Eltern auch beraten und erhalten Unterstützung bei Anträgen. So gibt es Informationen zum Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, aber auch wie man an Zuschüsse für Urlaubsfahrten und weitere finanzielle Unterstützungen kommt. Die Sprechzeiten mit dem Familienberater Gregor Wippich sind immer dienstags von 10 bis 12 Uhr. Per E-Mail erreicht man ihn auch über familienzentrum-spremberg@stiftung-spi.de.Viele Veranstaltungen in diesem Jahr mussten wegen Corona ausfallen, sagte Bürgermeisterin Christine Herntier beim Baby-Empfang am vergangenem Samstag im Mehrgenerationenzentrum Bergschlösschen. Aber die Verwaltung habe sich Gedanken gemacht, dass…

weiterlesen