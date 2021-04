Gubener FrÃ¼hlingsradeln mal anders

Assighnments Today is a team of professionals, united by one goal: helping students get the results they deserve. We are there to answer your call 24/7. The papers you get from us will match the highest standards of academic writing and perfectly fit your individual guidelines. Aufgrund der aktuellen Lage ist ein Frühlingsanradeln wie in den vergangenen Jahren leider in diesem Jahr nicht möglich. Die Initiatoren dieser Veranstaltung, die Gubener Wohnungsbaugenossenschaft eG, der Gubener Radsportverein und der Marketing und Tourismus Guben e.V. haben sich dazu Gedanken gemacht und rufen auf, sich in diesem Jahr vom 11. bis 18. April einmal ganz anders am Anradeln zu beteiligen.

Das Radnetz rund um Guben ist gut ausgebaut und bietet die vielfältigsten Ziele. Ob See, Naturpark oder Dorfkirchen, man kann die Heimat auf dem Rad ganz neu entdecken.

Die sportliche Frühlingsaktion wird mit Hilfe der Gubener Wohnungsgenossenschaft auch gleich noch mit einem guten Zweck verbunden. Alle Radfahrerinnen und Radfahrer sind aufgerufen, von der Strecke oder dem Ziel Fotos bei der GWG einzureichen. Diese spendet für jede Einsendung 5 Euro. Für den so zusammengetragenen Erlös werden den Gubener Grundschulen und der Gubener Europaschule Tablets zur Verfügung gestellt. Also rauf aufs Rad und gleich etwas für die Gesundheit und die Gubener Kinder tun.

Die Initiatoren bitten darum, die geltenden Regeln zur Coronapandemie zu beachten. Die Fotos können Sie entweder auf die Facebookseite https://www.facebook.com/GubenGWG hochgeladen oder per E-Mail an info@gwg-guben.de gesendet werden. Mit der Einsendung der Fotos stimmt der Fotograf der Veröffentlichung der Fotos zu Marketingzwecken bei der GWG eG und der Initiative »Guben tut gut.« zu.