Â»GlÃ¼ck ist ...Â«

Geschwisterliebe, Freiheit und Freundschaft in all ihren Formen – das sind nur drei der Glücksfaktoren, die Kinder und Jugendliche beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb »jugend creati« der Volksbank Spree-Neiße eG zum Thema »Glück ist ...« in ihren Bildern präsentieren.

Doch was es genau bedeutet, Glück zu haben oder glücklich zu sein, haben viele in den letzten Monaten selbst erfahren. Die Preisverleihungen zum diesjährigen Malwettbewerb konnten nicht wie gewohnt als Veranstaltung stattfinden, daher ist die Volksbank Spree-Neiße eG einen besonderen Weg für die Übergaben der Preise gegangen.

Persönlich wurden diese in den jeweiligen Geschäftsstellen in Spremberg von Teamleiter Marcel Schnabel und in Bad Muskau und Weißwasser von Teamleiter Thomas Schatter übergeben. »Die Glücksfee ist für alle«, sagte uns Lilou (9 Jahre) aus Weißwasser. Leah (16 Jahre) aus Spremberg konnte es kaum fassen, als sie den sagenhaften ersten Platz im Land Brandenburg in der Altersklasse 4 (7.-9. Klasse) für ihr Bild »Frihet« erhielt.

Am 8. Dezember war »Tag der Bildung«, bei dem diejenigen gewürdigt wurden, die sich trotz der besonderen Herausforderungen im Jahr 2020 einsetzen, um z. B. Online-Unterricht voranzutreiben, kreative Formate schaffen oder einfach persönlich Mut, Motivation und Rücksichtnahme näher bringen.Mit der Initiative »jugend creativ« setzt sich auch die Volksbank Spree-Neiße eG weiterhin für die Förderung der Kreativität von Kindern und Jugendlichen ein. In der 51. Jugendwettbewerbsrunde, die Anfang Oktober 2020 gestartet ist, geht es um das Thema Architektur unter dem Motto »Bau dir deine Welt!«

Unter www.vbspn.de/jugendcreativ sind die Preisübergaben als 4-minütiges Video arrangiert.