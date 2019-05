Anlässlich der 49. Runde des Internationalen Jugendwettbewerbs »jugend creativ« waren dazu Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema Musik auseinanderzusetzen und ihre Ideen, Gedanken oder auch Erfahrungen umzusetzen.

In der Kategorie Bildgestaltung wurden am vergangenen Dienstag, in der Volksbank Spree-Neiße in Forst, nun feierlich die 15 Ortssieger im Alter von 8 bis 16 Jahren gekürt. Die Jury hatte es dabei nicht leicht. Denn aus 109 eingereichten Bildern und 35 Quizlösungen mussten die Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt werden. In ihren Malereien, Zeichnungen und Collagen haben die Schülerinnen und Schüler aus Forst, Spremberg, Guben und Weißwasser ihre kreativen Vorstellungen festgehalten. Dabei sind wunderbare Werke entstanden, die nun in einer Ausstellung in der Volksbank in Forst zu sehen sind.

Ende Mai wird die Bundesjury, der nun die regional besten Bilder und Filme des Jugendwettbewerbes zugesendet werden, die Bundessiegerinnen und Bundessieger benennen. Diese fahren dann zur Bundespreisträgerakademie in die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. In der Kategorie Bildgestaltung können die Bundessieger zusätzlich auf einen internationalen Preis hoffen, der im Juni in Wien bekanntgegeben wird.

»Fest steht aber schon jetzt: Gewinner sind sie alle«, betont Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, der in diesem Jahr Schirmherr des Jugendwettbewerbs zum Thema »Musik bewegt« ist. »Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Initiative der Volksbanken und Raiffeisenbanken zu unterstützen, denn was könnte es Schöneres geben, als Kindern und Jugendlichen eine Plattform zu bieten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Musik bereichert das Leben wie kaum eine andere Disziplin, sie regt die Fantasie an, steigert die Konzentrationsfähigkeit, lässt neue Freundschaften entstehen und bietet Ablenkung und gelegentlich sogar Trost«, sagt Thielemann.

Wenn es dann am 1. Oktober wieder heißt: »jugend creativ«, startet der Wettbewerb unter dem Motto »Glück ist ...« in die bereits 50. Runde. Übrigens: Der Wettbewerb »jugend creativ« zählt mit rund 700 000 international eingereichten Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr weltweit zu den größten Jugendwettbewerben dieser Art. Allein in Deutschland sind es jährlich mehr als stolze 50 0000 Beiträge.

Info:

Bis zum 30. September sind die kreativen Werke der Kinder und Jugendlichen in der Volksbankfiliale Forst, Gubener Straße 1, während der Schalter-Öffnungszeiten (Mo.& Mi. 8.30 – 16 Uhr; Di.& Do. 8.30 – 18 Uhr und Fr. 8.30 – 13 Uhr) zu besichtigen.