Entwendete Geschwindigkeitsmessanlagen

In der Nacht zum Samstag und zum Montag sind die beiden Geschwindigkeitsmessanlagen an der Bühlower Kreuzung entwendet worden. Ereignet haben sich die Taten in beiden Fällen um etwa 03:40 Uhr an der Gabelung der Bundesstraße 97 zwischen Cottbus und Spremberg, nahe des Spremberger Ortseingangs. Die Kreisverwaltung des Landkreises Spree-Neiße ruft mögliche Zeuginnen und Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wird ein Betrag von insgesamt 3000 Euro ausgelobt.



Die in der Nacht zum Samstag mit brutaler Gewalt herausgerissene Geschwindigkeitsmessanlage wurde nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen mittels Kette oder Seil in Richtung Schäferberg transportiert und schließlich an der Groß Döbbener Seite in die Talsperre Spremberg versenkt. Die zweite Blitzersäule wurde in der Nacht zum Montag in Richtung Steinitz bei Drebkau verschleppt und inzwischen aus dem Görigker See geborgen.



Landrat Harald Altekrüger: „Wir haben einen besonders schweren Fall von Vandalismus zu beklagen. Durch die Zerstörung der Geräte ist ein Schaden von etwa 175.000 Euro entstanden – daher ist uns sehr daran gelegen, die Delikte so schnell wie möglich aufzuklären und die Täterinnen und Täter in die Verantwortung zu nehmen. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die in den beiden Nächten etwas Auffälliges gesehen haben, ihre Beobachtung der Polizei mitzuteilen."

Sachdienliche Hinweise sind zu melden bei: Polizeirevier Spremberg, Tel.: 03563 / 560 oder Polizeiinspektion Cottbus, Tel.: 0355 / 49371227