Ehepaar unterstÃ¼tzt Kirchgemeinde

Das Pfarrer-Ehepaar Claudia und Winfried Thumser hat von der Not der Evangelischen Kirchengemeinde Region Guben gehört, dass diese im neuen Jahr erst einmal ohne Pfarrer auskommen muss. Hintergrund ist der Weggang des Pfarrer-Ehepaars Oh-Piatkowski in die Uckermark. Deshalb haben Thumsers sich kurzfristig entschlossen, der Gemeinde ehrenamtlich zur Seite zu stehen.

Claudia und Winfried Thumser sind zwei Pastoren – er im Ruhestand, sie im Ehrenamt – die aus der Nordkirche der Eulenspiegelstadt Mölln, kommen. Sechs Wochen tun sie jetzt in Guben Dienst und stehen für Gottesdienste, Beerdigungen, Taufen, Trauungen und gerne auch für Gespräche am Gartenzaun oder beim Spazierengehen zur Verfügung.

Zu erreichen ist das Ehepaar Thumser über das Büro der Evangelischen Kirchengemeinde Region Guben, Tel. 03561/ 431 200