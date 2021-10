75 Jahre SVE - eine Einheit auf und neben dem Platz

Stop re-reading tons of uninteresting books! The best Do Your Homework With A Fork in Canada - Ca.EduBirdie.com will take care of it while you can have rest! »Titel, Tore, Triumphe, Tragödien« lautet die Überschrift der Vereinschronik, die anlässlich des 70. Vereinsjubiläums vor fünf Jahren veröffentlicht wurde. Sie verdeutlicht, dass der Sportverein, der sich zur Gründung noch SG Drebkau nannte, in seiner Geschichte schon einige Erfolgs-, aber auch Misserfolge erlebte. Nach der Kriegszeit gründeten sich nach und nach die Sektionen Fußball, Frauengymnastik, Handball, Volleyball, Kegeln und Billard. Anfang der 50er Jahre machte sogar eine Abteilung Boxen den Verein über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.



Aktuell hat der Verein noch vier Abteilungen. Dazu zählen Billard, Kegeln, Gymnastik und Fußball, wovon letztere die mit Abstand größte Abteilung ist. Es gibt eine Männer-, eine Ü35- und jeweils eine Juniorenmannschaft im C-, D-, E-, F- und G-Juniorenbereich, die unter dem Namen JSG Drebkau/Kausche/Leuthen auf Torejagd geht. Zurzeit hat der Verein rund 145 Mitglieder. Geführt wird er durch den Vorsitzenden René Tischer.

Die größten Erfolge der Abteilung Fußball liegen mittlerweile schon ein paar Jahre zurück. Ende der 90er Jahre schaffte die damalige Männermannschaft der Grün-Weißen einen sensationellen Durchmarsch von der Kreis- bis in die Landesliga, in der man sich von 2000 bis 2004 halten konnte. Aktuell läuft es für die gegenwärtige Männermannschaft in der Kreisoberliga Niederlausitz jedoch nicht ganz so rund. Nach sieben Spieltagen befinden sich die Einheit-Kicker dort momentan mit fünf Zählern im Tabellenkeller. Hoffnung machte jedoch zuletzt der 1:0-Auswärtssieg im Derby bei der SG Blau-Weiß Schorbus am vergangenen Sonntag. Aufgeben war in der Einheit-Familie ohnehin noch nie eine Option. »Der Teamgeist und der Zusammenhalt werden hier ganz großgeschrieben. In guten wie in schlechten Zeiten, wir sind eine Einheit auf und neben dem Platz«, meint der Abteilungsleiter Fußball, Thomas Purps. Er lobt dabei auch das gute Miteinander mit allen Sponsoren und Unterstützern des Vereins.

Die Förderung des Nachwuchses steht dabei in allen Abteilungen an erster Stelle. Die gemeinsame Kooperation im Juniorenfußball mit dem Nachbarvereinen in der Gemeinde Drebkau zur Jugendspielgemeinschaft (JSG) besteht bereits seit 2017. Um den demografischen Wandel entgegenzuwirken, ist der Verein zudem sehr aktiv mit verschiedenen Angeboten in der Grundschule und den Kindergärten der Stadt. Mit Victoria Krug ist eine ehemalige Nachwuchsspielern des Vereins momentan in der 2. Frauen-Bundesliga bei RB Leipzig aktiv. Sie kann aber schon einige Spiele im Oberhaus des deutschen Frauenfußballs sowie in den Nachwuchsauswahlmannschaften der deutschen Frauennationalmannschaft vorweisen.



Heimat des SVE ist das Sportgelände am Volkshaus. Hier trifft sich die Fußballmännermannschaft immer dienstags und donnerstags um 18:45 Uhr zum Training. Die Billardspieler tragen ihr Training und ihre Wettkämpfe in der anliegenden Sportlerklause von Inhaber Michael Vogel aus, den hier alle nur liebevoll »Vogi« nennen. Die Gymnastik-Gruppe trifft sich jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Sporthalle am Sportplatz. Lediglich die Kegler haben ihre Wettkampfstätte in der Drebkauer Innenstadt.

»Es geht nur zusammen«, so Präsident René Tischer. Nicht umsonst lautet der Slogan »Unsere Stadt – Unsere Farben – Unser Verein«. So will der Verein in Zukunft noch viele weitere sportliche Kapitel aufschlagen, vorwiegend natürlich mit Titel, Toren und Triumphen.