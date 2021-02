Zuständigkeiten übernommen

Thorsten, self-determined and without a crown, defrosts his images of mounds or whips in a resistant click site manner. The most unpleasant Die Stadt Senftenberg hat ihren Bürgerservice weiter ausgebaut und nimmt auch einige Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde wahr. Für den Bürger wird dadurch manches einfacher, zum Beispiel, wenn es um Bewohnerparkausweise geht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Senftenberg und dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz umfasst insbesondere die Erteilung von befristeten Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), wie zum Beispiel Handwerkerparkkarten oder eben Bewohnerparkausweise. Auch für Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit Wohnungsumzügen, Container- und Gerüstaufstellungen oder ähnliche Vorhaben innerhalb des Stadtgebietes ist die Stadt Senftenberg künftig selbst zuständig.

»Vor allem geht es darum, dass solche Genehmigungen künftig noch schneller und damit noch bürgerfreundlicher erledigt werden können. Daher war es mir wichtig, dass die Stadt diese Aufgaben übernimmt«, betont Bürgermeister Andreas Fredrich. Ansprechpartnerin im Ordnungsamt Senftenberg ist Theresa Pißang - zu erreichen unter: