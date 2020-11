Virtueller Spatenstich fÃ¼r eine grÃ¼ne Zukunft

Lkw erfasst 31-Jährigen - Zeugen gesucht

Ottendorf-Okrilla. Ein 31-Jähriger ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr nach einer Panne auf der A 4 angefahren und schwer verletzt worden. Der Argentinier war mit seinem Fiat Punto in Richtung Dresden unterwegs und blieb zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla liegen. Daraufhin setzte er seinen Weg Richtung Dresden zu Fuß fort. Dabei wurde der Mann von einem Lkw erfasst und dabei schwer Verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 42-jährige Weißrusse in dem Lkw wurde ambulant behandelt. Neben der Autobahnpolizei kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Wachau, Leppersdorf und Lichtenberg sowie das THW und ein Sachverständigter zum Einsatz. Der Sachschaden belief sich zunächst auf etwa 2.000 Euro. Die Autobahn war bis gegen 3 Uhr voll gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zu dem Fußgänger machen? Wo lief er genau? Trug er eine Warnweste? Hatte er eine Taschenlampe dabei? Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Autobahnpolizeirevier unter der Rufnummer 03591/3670 oder an jede andere Polizeidienststelle.