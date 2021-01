Videobotschaft aus dem Rathaus LÃ¼bbenau

Access an Online Essay Writer Now. We work with top Custom Admission Essay Dorm to deliver high-quality essays to college students. Our writers are experienced Alle Videos werden nach und nach im Januar auf der Startseite der Stadt unter www.luebbenau-spreewald.de veröffentlicht. Nach der Videobotschaft des Bürgermeisters Helmut Wenzel spricht nun der Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung und stellvertretende Bürgermeister, Rainer Schamberg, zurück auf das Jahr 2020.

„Mit einem modernen Design und der benutzerfreundlichen Menüführung hoffen wir zukünftig, nun noch mehr Bürger auf dem digitalen Weg zu erreichen und sie ausführlich über die Dienstleistungen und Vorhaben der Stadt zu informieren", beschreibt Bürgermeister Helmut Wenzel die Motivation für den neuen Internetauftritt.

Eines der Hauptziele bei der Konzeption der Website war es, die Services der Stadt für alle Bürger und Nutzer einfacher und übersichtlicher darzustellen. So werden Dienstleistungen nun in der Rubrik „Bürgerservices" geordnet nach Bereichen und Themen dargestellt. Wichtige Formulare und Satzungen stehen hier unter anderem für die Bereiche Kita und Schule, Standesamt, Bürgerbüro oder Kommunaler Ordnungsdienst in einem ansprechenden Layout zur Verfügung.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Barrierefreiheit der Website. So sind alle Inhalte auch für mobile Endgeräte wie Tablets oder Handys abrufbar und es wurde zusätzlich eine Seite in „leichter Sprache“ erstellt.