Tierische Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Direkt im Eingangsbereich von Fressnapf in Lauchhammer steht ein Weihnachtsbaum, der nicht nur mit Kugeln und Lichterketten geschmückt ist. Daran zu finden sind ebenfalls kleine Kärtchen mit Wünschen für die Schützlinge des Südbrandenburger Tierfreunde e.V.. »Wir haben zirka 100 Wunschkarten zur Verfügung«, erklärt Filialleiterin Sybille Geldermann. »In der Regel stehen, je nach Wertigkeit, bis zu drei Wünsche auf den Kärtchen.«

Schon im letzten Jahr konnte der Verein mit dieser Aktion ihren Fellnasen ein tolles Weihnachtsfest bescheren. »Die Resonanz in 2019 war gewaltig«, berichtet die Filialleiterin. »Die Wünsche waren eher bescheiden, doch auch größere Posten, wie Kratzbäume, waren dabei.« Und nicht nur die Mitglieder des Tierschutzvereins sind begeistert von der Aktion. »Unsere Kunden haben dieses Jahr schon vorher angefragt, ob die Aktion wieder stattfindet und wann es losgeht. Und schon in den ersten Tagen sind zahlreiche Spenden zusammengekommen«, freut sich Sybille Geldermann.

Auch in diesem Jahr sind die Wünsche der Tiere eher bescheiden. »Da wir viele alte Fellnasen betreuen, brauchen wir häufig auch spezielles Futter«, erklärt die Vereinsvorsitzende Stephanie Schneider. »Zum Beispiel braucht unser Kater Leo spezielles Nierenfutter, welches natürlich für uns als Verein sehr teuer ist.«

Tiere, die nicht mehr vermittelt werden können, dürfen in einer liebevollen Pflegestelle bleiben. Doch jedes neue Tier, ist für den Verein auch mit Kosten verbunden. Umso größer ist die Freude über die zahlreichen Weihnachtswichtel, die dabei helfen, ein paar Tierwünsche zu erfüllen. »Für die Tiere bedeutet die Aktion viel, da es sehr viele Tierfreunde gibt, die auch gern hochwertiges Futter spenden, welches wir uns nicht leisten können. Oder auch Leckerlies, gutes Streu oder auch Kratzmöglichkeiten, die bei uns schnell aufgebraucht sind oder kaputtgehen. Die Tierfreunde freuen sich natürlich, auch den Schützlingen einmal einen neuen Kratzbaum ins Zimmer zu stellen oder leckeres Futter, was es nicht jeden Tag gibt, zu füttern«, beschreibt die Vereinsvorsitzende und will damit zeigen, wie wichtig die Aktion für Mensch und Tier ist. Die größten Wünsche sind auch in diesem Jahr Kratzbäume, Schlafhöhlen und Trinkbrunnen.

Und auch für die Fressnapf-Mitarbeiter ist diese Aktion jedes Jahr aufs Neue ein Highlight in der Vorweihnachtszeit. Die Freude über die zahlreichen Spenden ist groß und manch ein Vierbeiner erwärmt das Herz der Mitarbeiter. So zum Beispiel auch ein kleiner Kater, den die Tierschützer liebevoll Casino getauft haben. Der kleine Kerl strolchte auf dem Gelände vor dem Fressnapf-Markt umher. Den Tierschützern gelang es, den Kater zu fangen, um ihn vor dem Winterwetter zu schützen. Doch Casino hatte sich schon in die Herzen der Mitarbeiter geschlichen. Sein Weihnachtswunsch, ein neuer Kratzbaum, wird deshalb von den Fressnapfmitarbeitern erfüllt, die dafür ihr Trinkgeld zusammenlegen wollen.