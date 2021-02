Â»Tea-Bag-IndexÂ« ermitteln

Oklahoma City University Admissions Essay. Since 1989 our certified professional essay writers have assisted tens of thousands of clients to land great jobs and Dabei geht es um die flächendeckende Erfassung von Bodendaten im Wissenschaftsjahr der Bioökonomie. Im Dienste der Bioökonomie mitmachen und Bodenforscherin bzw. -forscher werden, ist ganz einfach: Der Boden wird mit Teebeuteln erforscht. Was sich im ersten Moment nach einem Scherz anhört, ist echte Wissenschaft.

Anmelden und Aktions-Kit erhalten

Wer sich jetzt unter www.expedition-erdreich.de registriert, erhält im Frühjahr per Post ein kostenloses Aktions-Kit mit den notwendigen Utensilien und einer Anleitung. Darin enthalten sind unter anderem die genormten Teebeutel, die im Aktionszeitraum von April bis September 2021 für drei Monate an zwei Standorten vergraben werden.

Per Smartphone oder einem anderen GPS-fähigen Gerät nimmt man die genauen Positionen auf, die zusammen mit dem gemessenen pH-Wert und weiteren, einfach zu erfassenden Angaben unter der persönlichen Registrierung in die Online-Datenbank der Aktion eingegeben werden. Nach drei Monaten sind die Teebeutel wieder auszugraben und getrocknet zu wiegen und die Ergebnisse in die Datenbank einzupflegen.

Aus dem Gewichtsunterschied wird nun der Tea-Bag-Index, eine international eingesetzte Methode, dargestellt. Dieser gibt an, wie schnell die Bodenorganismen den Tee zersetzten. Die gesamte Online-Datenbank ist dann ab Oktober einsehbar – und alle Teilnehmenden können ihre Daten auch selbst auswerten.

Zum Aktionsstart im April wird es zudem eine Deutschlandkarte mit den anonymisierten Teilnahme-Standorten auf der Internetplattform von »Expedition Erdreich« geben. Die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Auswertung wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Mit dem Start der Aktion im Frühjahr können auch pädagogische Lehr- und Arbeitsmaterialien kostenfrei bestellt werden, die als ideale Begleiter für die »Expedition Erdreich« viel Interessantes rund um das Thema Boden enthalten. Vor Ort benötigte Unterstützung, etwa bei Schulprojekten, können beim Biosphärenreservat Spreewald unter der Email-Adresse Annett.Schaefer@LfU.Brandenburg.de vereinbart werden.