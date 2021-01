Senftenberg: Neuer Spielplatz mutwillig zerstÃ¶rt

Who Can Best Site For Research Papers? MyBestEssays.org will never let you down. Not only will we not let you down, but you will get the best academic writing So waren an der Kletterwand sämtliche Kletterhilfen herausgerissen worden. Die untere Erdbefestigung, mit der ein Boxsack gesichert war, war abmontiert worden. Ersten Schätzungen zufolge beträgt die Schadenshöhe rund 1.500 Euro.

Fulfill your need for custom, high-quality content and weblinks with Textbroker. We make it easy to find freelance authors to write „Sobald die Ersatzteile geliefert sind, wird der Bauhof den Schaden reparieren“, sagt Senftenbergs Bürgermeister Andreas Fredrich. Er fügt aber auch hinzu: „Ich finde es nicht nur ärgerlich, sondern auch regelrecht frustrierend, wenn ein renovierter Spielplatz, der mehr als 37.000 Euro gekostet hat, gleich wieder demoliert wird. Hier geht es nicht um einen Lausbubenstreich, sondern um Vandalismus. Die Stadt wird Anzeige erstatten.“

(PM/Stadt Senftenberg)