Schulanfang in Lübbenau

Lübbenau/Spreewald. Am 10. August 2020 ist es wieder soweit. Alle Schüler kehren an die Lübbenauer Schulen zurück. In diesem Jahr ist die Freude auf den ersten Schultag bei Schülern und Eltern wohl besonders groß. Nach vielen Wochen Homeschooling und nur wenigen Wochen oder Tagen Präsenzunterricht vor den Ferien erscheint die Aussicht auf einen zumindest fast normalen Schulalltag besonders reizvoll. Mit den Worten: „Allen Schülern, Eltern und Lehrkräften wünsche ich einen spannenden Schulanfang mit Freude und Spaß am Lernen.“, nimmt Bürgermeister Helmut Wenzel in der August-Ausgabe der Stadtnachrichten Bezug auf den Schulbeginn und tritt mit folgendem Appell an die Bürger heran: “Um den Regelbetrieb über das gesamte Schuljahr aufrecht zu erhalten, ist auch die weitere Einhaltung der gesundheitsschützenden Maßnahmen in unser aller Alltag von besonderer Bedeutung“. Gesundheitsschützende Maßnahmen an allen Schulen Grundlage für den Regelbetrieb an den Schulen sind individuell ausgearbeitete Hygienepläne, die innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene beinhalten und alle vorgegebenen Maßnahmen des Bildungsministeriums berücksichtigen. Für alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Lübbenau/Spreewald werden beispielsweise alle Sanitäranlagen, Handläufe, Türklinken, Tische und Stühle einmal täglich gereinigt und desinfiziert. Außerdem ist das gesamte Personal angehalten die Abstandsregelungen zu beachten. Des Weiteren soll das Schulgelände nur in dringenden Fällen von Außenstehenden betreten werden. Die Stadt Lübbenau/Spreewald steht in regelmäßigem Austausch mit allen Einrichtungen und wird auftauchenden Herausforderungen, wie einem steigenden Infektionsgeschehen, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Schulen zuverlässig begegnen. 121 Schulanfänger in fünf ersten Klassen Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für die 121 Schulanfänger mit den Einschulungsveranstaltungen an den drei Grundschulen in Lübbenau/Spreewald. Leider werden auch diese freudigen Anlässe von der Covid-19-Pandemie überschattet. In unterschiedlichem Rahmen finden am Samstag, dem 8. August 2020, die jeweiligen Veranstaltungen zur Begrüßung der Abc-Schützen an den Schulen statt. Alle Schulanfänger sind gleichzeitig auch Verkehrsanfänger. Aufgrund ihres Alters und Entwicklungsstandes gehören sie im Straßenverkehr zu den schwachen Verkehrsteilnehmern. Erschwerend kommt gerade bei den Erstklässlern hinzu, dass die Schüler mit dem neuen Schulweg noch nicht ausreichend vertraut sind. Darum bitten wir alle Verkehrsteilnehmer, vor allem rund um Bushaltestellen, Schulen sowie Hort- und Kita-Einrichtungen, um besondere Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit. „Beachten Sie die Beschilderungen und seien Sie überall dort, wo Kinder zu Bushaltestellen oder den elterlichen Fahrzeugen eilen, besonders achtsam und rücksichtsvoll.“, betont Bürgermeister Helmut Wenzel.Am 10. August 2020 ist es wieder soweit. Alle Schüler kehren an die Lübbenauer Schulen zurück. In diesem Jahr ist die Freude auf den ersten Schultag bei Schülern und Eltern wohl besonders groß. Nach vielen Wochen Homeschooling und nur wenigen Wochen…

