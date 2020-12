Schnelleinsatzgruppe ab 2021

Get Writing Paper Clipart service from MakeMyAssignments.com. We can customize your assignment as per your requirements. Zum 1. Januar 2021 stellen die Johanniter im Landkreis Oberspreewald-Lausitz erstmals eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) im Katastrophenschutz, berichtet Andreas Berger-Winkler aus dem Regionalvorstand. Zukünftig verantworten die Johanniter am Standort Vetschau die SEG Betreuung für den Landkreis. »Wir freuen uns sehr über das Vertrauen des Landkreises in das Engagement und die Fachkompetenz der Johanniter sowie auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und Feuerwehren der Region«, sagt Fachbereichsleiter Jens Rohloff von den Johannitern.

Für den perfekten Start erhalten die Johanniter ein neues Einsatzfahrzeug, welches speziell für die SEG Betreuung vom Landkreis beschafft wurde. Ergänzt wird der Fuhrpark um ein Einsatzfahrzeug aus dem Bestand der Johanniter. Die SEG Betreuung wird bei Großschadensereignissen alarmiert, wenn zum Beispiel Menschen nach einem Brand ihr Obdach verlieren, ein Stadtteil aufgrund der Entschärfung einer Fliegerbombe evakuiert werden muss oder wenn Notunterkünfte eingerichtet werden müssen. Die Einsatzkräfte betreuen leicht verletzte beziehungsweise unverletzte Personen.

Die Johanniter verfügen für die neue SEG bereits über engagierte Helfer aus der Umgebung. Jens Rohloff ergänzt dazu: »Wir freuen uns dennoch sehr über weitere interessierte Menschen aus der Region die Freude und Lust auf ein großartiges Ehrenamt haben und uns tatkräftig unterstützen wollen. Die Ausbildung und Qualifizierung für die Mitarbeit übernehmen natürlich die Johanniter.«Kontakt im Internet unter www.johanniter.de/sbb oder per E-Mail unter sand.sbrb@johanniter.de beziehungsweise unter Telefon (0355) 47746-165.