Praxisübernahme sorgt für Ausbau

Bereits zum 1. April hat die CTK-Poliklinik GmbH (MVZ) die Radiologische Praxis von Dipl. med. Kersten Rentsch im Medizinischen Zentrum Lübbenau übernommen. Das teilt jetzt Anja Kabisch aus der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH mit. Die Fachärztin Kersten Rentsch möchte noch drei Jahre ihre Patienten vor Ort betreuen, bevor sie in den Ruhestand geht und das »Ruder« an ihre Kollegin, Dr. Angelika Nobis, abgeben wird.

Gemeinsam haben die beiden Ärztinnen mit den Praxisräumen am Standort Cottbus das Diagnostische Brustzentrum aufgebaut. Seither werden sowohl in Lübbenau als auch in Cottbus Beschwerden der weiblichen und männlichen Brust abgeklärt, Früherkennungsuntersuchungen und Brustkrebsnachsorge durchgeführt. Mit der Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten mittels Tomosynthesen, Galaktographien sowie Biopsien in Cottbus ist hier ein Kompetenzzentrum auf höchstem Niveau entstanden. Die Diagnostik erfolgt dabei zeitnah »Hand in Hand«. Werden zum Beispiel bei einer Untersuchung in Lübbenau Auffälligkeiten festgestellt, bekommen die Patienten binnen 24 Stunden einen Termin zur Feindiagnostik in Cottbus. Ebenso können Patienten in Cottbus mit verdächtigen Befunden unverzüglich ihre Gewebeprobe erhalten.

Damit kann im Bedarfsfall nicht nur rasch mit einer notwenigen Therapie begonnen werden, die Patientinnen haben so schnellstmöglich Sicherheit ohne lange Wartezeiten.

Neben der Mammographie wird den Patienten am Standort Lübbenau weiterhin die radiologische Grundversorgung mit Röntgen und Knochendichtemessung zur Verfügung stehen. Am Standort Cottbus wurde zudem das Spektrum um Computertomographien von »Kopf bis Fuß« erweitert.

Dipl. med. Kersten Rentsch praktiziert seit 26 Jahren in Lübbenau. Nachdem sie in drei Jahren ihre Praxis in die Hände von Dr. Nobis übergeben wird, will sie sich ihrer Familie widmen. Dr. Nobis stammt ebenfalls aus der Region: Sie ist in Hoyerswerda geboren und der Lausitz treu geblieben.