PrÃ¤zisionsarbeit im Liebermannpark

Im Rahmen der kompletten Sanierung des Liebermannparkes wird die 12 Meter große Sonnenuhr im Großräschener Malerviertel neu bepflanzt. »Im Moment richten die Arbeiter die Zahlen wieder korrekt aus«, informiert Stadtsprecherin Kati Kiesel. Sonnenuhrmacher Peter Lindner habe die perfekten Standorte berechnet und eine Datumsplatte entwickelt. »Stellt sich der Besucher auf das aktuelle Datum wird der eigene Schatten zum Zeiger.« Zudem würden noch zwei Steine installiert werden, von denen man über das Datum gepeilt den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang ablesen kann.

Der Liebermannpark wurde 1970 angelegt und wie die dazugehörige Straße nach dem Maler Max Liebermann benannt. Der Park befindet sich im Großräschener Malerviertel. In diesem Wohngebiet aus den 50er und 60er Jahren erinnern alle Straßen an große Maler. Es gibt die Rembrandt-, Picasso-, Rubens-, Feuerbach- und Menzelstraße. Kiesel: »Bei der jetzigen Umgestaltung blieben vom ursprünglichen Park alte Bäume, ein Kiefernhain, ausgewählte Koniferen und ein Betonelement erhalten.«

Die komplette Neugestaltung des Liebermannparkes 2020/2021 stehe unter dem Thema Künstlerkabinett. Kleine Flächen entlang des Hauptweges, Künstlerkabinette, bieten Möglichkeiten zum Sitzen, Schauen und Beobachten. Die neuen Wege führen zum Malerspielplatz, zu einer Festwiese für soziale Projekte, zu Ausstellungsstelen für gemeinsam hergestellte Kunstwerke, Grashalmleuchten und der analemmatischen Sonnenuhr inmitten blühender Sträucher und Bäume.

Wichtige Malutensilien wurden Thema eines Spielplatzes: Farbtöpfe, Pinsel und eine Staffelei laden zum Klettern, Balancieren und Rutschen ein. Die Pflanzenauswahl stand besonders im Vordergrund. »Es wurden Pflanzen ausgewählt, die mit den derzeitigen klimatischen Bedingungen gut zurechtkommen, pflegearm sind und durch besonders schöne Blüten, Blätter oder Früchte malerisch wirken«, verrät Katie Kiesel.

Mit einer ganzen Palette von Farben überbieten sich die Blühwiesen und Ziersträucher, die Bäume, und Zwiebelgewächse. Wintergelb und Frühlingsrosa, Sommergrün und Herbstrot – mit dem Wechsel der Jahreszeiten kann man immer wieder neue Farbtupfer entdecken.