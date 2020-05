Nutzung der Indoor-Sportanlagen in Lübbenau wieder möglich

Lübbenau/Spreewald. Das Land Brandenburg hat weitere Lockerungsmaßnahmen in Bezug auf die COVID19- Pandemie beschlossen. Demnach ist ab heute die Nutzung von Indoor-Sportanlagen unter Vorlage eines Hygienekonzeptes wieder möglich. Die Stadt Lübbenau/Spreewald ist als Eigentümer der Turnhallen, der Kegelbahn und des Kraftraumes für die Einhaltung der Vorgaben in den Gebäuden zuständig. Eine Nutzung der Anlagen unter den geforderten Voraussetzungen bedarf einer ausführlichen Vorbereitung der Sportvereine. Vereine beziehungsweise einzelne Abteilungen, die sich in der Lage sehen, die Maßnahmen vor, während und nach dem Training einzuhalten, können bei der Stadt Lübbenau/Spreewald ein Hygienekonzept einreichen und damit eine Nutzungsgenehmigung beantragen. Dieses sollte Ausführungen zu folgenden Punkten berücksichtigen: geordnete Ankunft und Betreten der Halle unter Gewährleistung des MindestabstandesUnterweisung der Trainer/innen und Sportler/innenFührung von Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von InfektionskettenNutzung Umkleiden und Duschen (a. Umsetzung Abstandsregelungen,b. Desinfizierung der genutzten Flächen)Nutzung der Sportgeräte (Hürden, Bälle, Stangen, und weitere) (a. Einhaltung des allgemeinen Tauschverbotes, b. Desinfizierung aller Sportgeräte nach der Nutzung (Organisation, Zuständigkeit)Organisation während des Trainings (Teilung der Gruppen, kontaktlose Erwärmungsmöglichkeiten,Training ohne Gruppenaktivitäten (Einzeltraining), zusätzliche Aufsicht zur Einhaltung des Mindestabstandes, regelmäßiges Hände waschen und desinfizieren, Getränkeversorgung unter Einhaltung des Tauschverbotes)geordnetes Verlassen des Gebäudes und Abfahrt unter Gewährleistung des Mindestabstan-desOrganisation Hygienemaßnahmen (Desinfizieren von genutzten Flächen (Türklinken, WC-Anlagen) Folgende Vorgaben wurden von Seiten der Stadt Lübbenau/Spreewald für die Nutzung der Anlagenfestgelegt: - Die maximale Gruppengröße pro Trainingseinheit beträgt 20 Sportler/innen plus den Trainer in der Turnhalle Otto-Grotewohl-Straße15 Sportler/innen plus den Trainer in allen weiteren Turnhallen12 Sportler/innen plus den Trainer in der Kegelhalle5 Sportler/innen inkl. Trainer im Kraftraum am Gymnasium - Nutzung der Kegelhalle nur durch Sportvereine, keine Nutzung durch Privatpersonen- Zwischen den Trainingseinheiten wird jeweils eine halbe Stunde für die Lüftung des Gebäudeseingerichtet. Das Gelände ist nach dem Training zügig zu verlassen.- Nutzung der Gebäude nur mit einer Gruppe- Bei jeder Trainingseinheit ist eine Anwesenheitsliste zu führen. Diese ist mindestens vierWochen aufzubewahren. Aufgrund dieser Vorgaben ist eine Beibehaltung der aktuellen Trainingszeiten nicht möglich. Mit derGenehmigung der Stadt erhalten die Vereine die neuen vorrübergehenden Nutzungszeiten. Solltendiese bereits für die Planung benötigt werden, können die Zeiten gern im Vorfeld bei Frau Natuschunter Telefon 03542 85-312 oder per E-Mail an sport@luebbenau-spreewald.de erfragt werden.Das Land Brandenburg hat weitere Lockerungsmaßnahmen in Bezug auf die COVID19- Pandemie beschlossen. Demnach ist ab heute die Nutzung von Indoor-Sportanlagen unter Vorlage eines Hygienekonzeptes wieder möglich. Die Stadt Lübbenau/Spreewald ist als…

weiterlesen