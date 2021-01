Neues Jahr, neue Homepage

http://www.ekw-refractories.com/?embry-riddle-admissions-essay firm with good track record is always a wise option for everyones demands. There are too many proposal writing services online. Unter der gewohnten Internet-Adresse www.luebbenau-spreewald.de finden Interessierte ab sofort alle Informationen der Stadt Lübbenauin einem neuen Gewand. »Mit dem modernen Design und der benutzerfreundlichen Menüführung hoffen wir zukünftig nun noch mehr Bürgerinnen und Bürger auf dem digitalen Wege zu erreichen und sie ausführlich über die Dienstleistungen und Vorhaben der Stadt zu informieren«, so Bürgermeister Helmut Wenzel.

Eines der Hauptziele bei der Konzeption der Website war es, die Services der Stadt für alle Bürger und Nutzer einfacher und übersichtlicher darzustellen. So werden Dienstleistungen nun in der Rubrik »Bürgerservices« geordnet nach Bereichen und Themen dargestellt. Wichtige Formulare und Satzungen stehen hier unter anderem für die Bereiche Kita und Schule, Standesamt, Bürgerbüro oder Kommunaler Ordnungsdienst in einem ansprechenden Layout zur Verfügung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Barrierefreiheit der Website. So sind alle Inhalte auch für mobile Endgeräte wie Tablets oder Handys abrufbar und es wurde zusätzlich eine Seite in »leichter Sprache« erstellt.

Neben der einfachen Menüführung und verständlichen, gut auffindbaren Inhalten sorgen vor allem neue Übersichtsseiten, beispielsweise für Formulare, Ansprechpartner oder Satzungen, für eine einfache Auffindbarkeit der Inhalte. Neu auf der Website sind außerdem die Aufgabenbeschreibungen der einzelnen Fachbereiche des Rathauses sowie der Stadtverordnetenversammlung und wichtiger Ausschüsse. Damit sorgt das Rathaus für mehr Transparenz und informiert die Bürger über wichtige Arbeitsbereiche der Kommune.

Zum Start der neuen Internetseite hat sich die Stadt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Kurze, informative Videos mit dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitern geben den Bürgern einen kleinen Überblick darüber, was die Stadt Lübbenauim letzten Jahr erreicht hat und welche Herausforderungen bewältigt werden mussten. Alle Videos werden nach und nach im Januar auf der Startseite unter www.luebbenau-spreewald.de veröffentlicht. Den Anfang macht aktuell der Neujahrsgruß von Bürgermeister Helmut Wenzel.