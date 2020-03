Lauchhammer: Rathaus, Bürgerbüro, Bad und Sporthallen zu

In Auswertung der Info-Veranstaltung mit dem Landkreis Oberspreewald Lausitz am 16. März schließe die Stadt Lauchhammer das Rathaus in Lauchhammer-Süd, Liebenwerdaer Straße 69, für jeglichen Besucherverkehr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung seien ab sofort und bis auf Widerruf ausschließlich telefonisch während der Sprechzeiten erreichbar. Das gelte auch für das bereits geschlossene Bürgerbüro in Lauchhammer-Mitte, Wilhelm-Pieck-Straße 2.

Telefonische Terminabsprachen seien nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Stadt Lauchhammer bittet alle Bürger, in Bezug auf die Ausfüllung von Anträgen und Formularen die Onlineangebote der städtischen Internetseiten zu nutzen. Anträge und Formulare finde man unter Rathaus / Dienstleistungen. Anträge könnten auch per Post versendet oder in den Briefkasten am Rathaus, Liebenwerdaer Straße 69, eingeworfen werden.

Des Weiteren schließe die Stadt Lauchhammer ab 16. März, 18 Uhr, das Sauna & Freizeitbad in Lauchhammer-Mitte, Weinbergstraße 55.

Ab sofort und bis auf Widerruf seien auch alle Sport- und Turnhallen gesperrt.

Auf der Startseite der städtischen Webseite sind die wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage zu finden.

(PM/Stadt Lauchhammer)