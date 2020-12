Karin Linke verlÃ¤sst die Medizinische Zentrum LÃ¼bbenau GmbH

Seit mehr als 25 Jahren trage die Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH (MZL) zuverlässig zur Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung nicht nur für Lübbenauer Bürger bei. Das Besondere am Zentrum: Im kommunalen Unternehmen werden haus- und fachärztliche Leistungen an einem Ort gebündelt. So werde die Vernetzung der unterschiedlichen Fachärzte untereinander gewährleistet, was wiederum für eine optimale Behandlung der Patienten sorge. Außerdem könnten sich Ärzte und medizinisches Personal als Angestellte ganz auf die Behandlung konzentrieren. Alle organisatorischen und Verwaltungsaufgaben werden für Sie übernommen.

Seit 2009 Geschäftsführerin

Als Verwaltungsleiterin übernahm Karin Linke rund ein Jahr nach der Gründung am 1. April 1992 bereits die Verantwortung für diesen wichtigen Bereich. Dass sie diese Aufgaben zuverlässig und verantwortungsvoll meisterte, beweist ihre Ernennung zur Geschäftsführerin im Jahr 2009.

Unter ihrer Führung habe sich das Medizinische Zentrum zu dem entwickelt, was es heute sei: Ein modern ausgestattetes, komplexes und patientenorientiertes Gesundheitszentrum. Damit habe das Haus Modellcharakter für die bundesweite Schaffung Medizinischer Zentren. Vor allem die kontinuierliche Akquise von qualifiziertem medizinischen Personal dürfte die Diplomökonomin immer wieder vor Herausforderungen gestellt haben, welche Karin Linke bis zum Schluss mit Bravour bewältigte. Unter anderem mit der Erweiterung zum Diabetes-Kompetenzzentrum 2009, der Gewinnung von Dr. Björn Matthies als neuen Chirurgen im Jahr 2011, der Neuschaffung der Zahnarzt- sowie Augenarztpraxis ein beziehungsweise zwei Jahre danach oder der Rekonstruktion der Gynäkologie 2017. Eine weitere Errungenschaft ist die erfolgreiche Implementierung der Gemeindeschwestern in die ambulante medizinische Angebotspalette des Medizinischen Zentrums. Ihre sehr gute Kommunikation mit dem ärztlichen Beirat und allen Angestellten trug zu einem attraktiven und angenehmen Arbeitsklima bei. Karin Linke arbeitete stets eng und zuverlässig mit der kassenärztlichen Vereinigung zusammen und war geschätztes Mitglied im Bundesverband Medizinische Versorgungszentren.

Rainer Schamberg, Vorsitzender des Aufsichtsrates des MZL und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lübbenau bedankt sich bei der Geschäftsführerin: „Für die äußerst engagierte, zuverlässige und motivierte Arbeit der letzten 28 Jahre möchte ich Karin Linke von Herzen danken. Und obwohl wir und sicher auch die Mitarbeiter sie schmerzlich vermissen werden, wünschen wir ihr alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit für ihren wohlverdienten Ruhestand."

Der Abschied von Karin Linke zum 31. Dezember 2020 bedeute für das Medizinische Zentrum auch einen neuen Anfang. Die gebürtige Potsdamerin Charlotte Bettina Boettcher übernehme am 1. Januar 2021 den Geschäftsführerposten. Für die zukünftigen Herausforderungen wünscht Rainer Schamberg der neuen Geschäftsführerin alles Gute: „Für die neuen Aufgabenbereiche wünschen wir Charlotte Bettina Boetcher viel Erfolg und wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte des Medizinischen Zentrums Lübbenau gemeinsam mit ihr weiterzuschreiben.“