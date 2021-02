I-TÃ¼pfelchen am Stadthafen

If you buy papers really cheaps here, you will get a completely original paper meeting your requirements. Therefore, clear your mind of doubts and buy a dissertation online from us. Our highly skilled dissertation writers online will help you impress the board! Thesis. Writing a custom thesis is a very responsible task. In order to produce such a work appropriately, one should be highly knowledgeable Die Form soll bewusst an ein Segel erinnern - womit der Bezug zum Senftenberger See offenkundig wird. Das neue Infosegel am Hafeneingang ist fertig und informiert künftig über die Geschichte des Tagebaus und des Speicherbeckens Niemtsch. Aber auch touristische, kulturelle und weitere Angebote in der Stadt sollen künftig hier veröffentlicht werden.

Die Schaukästen auf der Innenseite des Segels werden dem Theater Neue Bühne, dem Museum und dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (LSB) zur Verfügung gestellt. Sie können dort wechselnde Informationen zu Veranstaltungen oder Ausstellungen veröffentlichen.

Das Infosegel hat circa 25.000 Euro gekostet. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme »Platzgestaltung Am Stadthafen« und wird zu zwei Dritteln aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg gefördert. Der Eigenanteil von einem Drittel wird von der Stadt getragen. Der Zweckverband LSB und der WAL (Wasserverband Lausitz) haben sich ebenfalls an der Finanzierung der Platzgestaltung beteiligt.

Die Errichtung des Infosegels war Teil der Neugestaltung des Senftenberger Hafeneingangs. Diese Baumaßnahme war in drei Bauabschnitten durchgeführt worden. Begonnen hatten die Arbeiten 2019. Der dritte und letzte Bauabschnitt startete am 9. März. Im Zuge dieses Bauabschnittes wurde auch das Infosegel aufgebaut. Zur Gestaltung des Hafeneinganges gehörte unter anderem die Neuordnung der vorhan denen Stellflächen und die Komplettierung des Blindenleitsystems.